После смерти Мистера Бига его жена Кэрри Брэдшоу не плакала. А в новом эпизоде она, кажется, вернулась к прежней жизни.

Онлайн вышел 3 эпизод сериала "И просто так..." - продолжение культового "Секса в большом городе". Накануне, 9 декабря, зрители увидели первые две серии.

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"И просто так..."(And Just Like That): 3 серия

Что происходит с Кэрри после смерти Мистера Бига?

Если вы думали наконец в третьей серии увидеть страдания Кэрри Брэдшоу по Джону Престону ( Мистеру Бигу), разочаруем вас: этого не произойдет. Более того, женщина хочет открыть "шкаф со скелетами", пытаясь найти хоть какую-то зацепку: подбирая пароль к компьютеру умершего мужа, ища в карманах его костюмов неизвестно что. Апогеем этой паранойи стало завещание: оказалось, что возлюбленный Керри оставил своей бывшей жене Наташе 1 млн долл. "Светлой грусти больше нет", - говорит главная героиня сериала.

Читайте такжеЗрителей "И просто так..." ошарашили в первом эпизодеБрэдшоу придумала себе новую проблему: она преследует Наташу в соцсетях и вживую, подозревая своего покойного мужа в тайных связях с экс-супругой. Но последняя заверила: Джон постоянно любил только Керри. А деньги, которые ей он оставил, она отдаст на благотворительность.

И даже после этого Брэдшоу беспокойная, она идет в свою старую квартиру, поскольку в их прежнем гнездышке она не может спать.

Неожиданное открытие Шарлотты

С новым сезоном всплыли и актуальные вопросы современности: самовыражения и самоидентификации. Так, дочь Шарлотты заявляет, что она не чувствует себя девочкой, ее мама растеряна. Ей советуют не паниковать раньше времени.

Миранда и ее проблемы в сексе с мужем

В 3 серии "И просто так..." всплывают серьезные проблемы в отношениях Миранды и ее мужа Стива. Оказывается, у них уже несколько лет нет секса. А женщина, очевидно, именно из-за этого злоупотребляет алкоголем.

Кроме того, зрители увидели сцену, в которой Миранда и коллега Керри и юмористка Че делают четкие намеки одна одной о симпатии.

Напомним, в первой серии "И просто так..." умер один из главных персонажей-Мистер Биг. Кроме того, зрителям объяснили отсутствие Саманты в сериале - она якобы переехала в Британию и больше ни с кем из подруг не общается.

Когда выйдут новые серии "И просто так..."

Следующие серии продолжения сериала "Секс в большом городе" выйдут 23 и 30 декабря; 6, 13, 20, 27 января и 3 февраля 2022-го.

Как сообщалось, на фоне выхода сериала "И просто так..."Криса Нота, исполнителя роли Мистера Бига, возлюбленного Керри, сразу несколько женщин обвинили в изнасилованиях. Сам он все обвинения отвергает.

Автор: Ольга Робейко