На проблемы с отсутствием оборудования жалуются продюсеры фильмов и сериалов.

Российская студия по производству фильмов и сериалов "Ленфильм" не может продолжать работу из-за отсутствия оборудования. Отечественного у них нет, а к импортному доступ закрыт из-за санкций, пишет "РБК".

Производители жалуются, что не могут нормально работать. Например, недавно Путин и правительство РФ поручили АО "Киностудия "Ленфильм" провести поэтапное импортозамещение. Выполнение задачи провалилось, ведь замещать попросту нечем.

"Выполнить это поручение "Ленфильм", как следует из отчета, не смог: "К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует". Студия предоставляет свои павильоны для съемок фильмов и сериалов, и "потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует", - сказано в сообщении.

Напомним, россиянка подняла на уши полицию из-за точки Wi-Fi с названием "Слава Украине".

Также УНИАН писал, что из России окончательно уходит крупнейший в мире производитель лифтов.

Вас также могут заинтересовать новости: