Он также вспомнил о своих эмоциях во время съемок.

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил в этом году кинопремию "Оскар". Он одержал победу в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Сам Мстислав рассказал, что во время работы над дебютной кинолентой, он пережил большой спектр эмоций. В частности, он часто плакал.

"В каждой точке этого пути меня переполняют эмоции. Когда я снимал, я плакал. Когда я монтировал, я плакал. Когда я смотрел этот фильм в кинотеатре, я плакал. То есть эмоции всегда остаются. И это больно. Это всегда больно. Но это то, что делает нас людьми", - рассказал Мстислав в интервью для издания DW.

Он также добавил, что считает нужным, чтобы все россияне со временем также посмотрели фильм "20 дней в Мариуполе" и наконец поняли весь масштаб своего террора.

"Я надеюсь, что если не сейчас, то, может, через год, через два, через три будет момент, когда уверенность многих россиян в том, что это вторжение чем-то оправдано, пошатнется. И тогда они посмотрят этот фильм и смогут интерпретировать эти кадры так, как оно было на самом деле. Потому что, если они его посмотрят сейчас, то это ничего не даст. Те же нарративы, которые были, они и останутся: это все неправда, это все актеры... Я уже сейчас вижу реакции в российских Telegram-каналах на победу фильма на "Сандэнсе": что это опять фейкньюс, опять постановка и так далее. Но фильм будет ждать тех людей, которые захотят знать правду", - подчеркнул украинский режиссер.

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"

Украинский военный корреспондент Мстислав Чернов снял 20 дней, которые он провел со своими коллегами в Мариуполе после начала вторжения России в Украину в 2022 году.

Впервые кинокартина увидела свет на фестивале независимого кино в США "Sundance-2023". Там она получила приз зрительских симпатий. Впоследствии фильм также получил много престижных премий: BAFTA и премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".

Напомним, ранее Мстислав Чернов высказался об известной роженице из Мариуполя, которая поддерживает Путина.

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