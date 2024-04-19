Режиссер рассказал, что хочет сделать все для того, чтобы Мариуполь не забыли.

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов, который ранее вспомнил самые страшные моменты съемки, привез "Оскар" в Киев. Фильм о кровавых событиях в Украине получил награду на кинопремии в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Это - первый "Оскар" за время украинской независимости.

Как пишет Суспільне, в столице 19 апреля состоялась встреча с командой фильма. Она прошла в помещение Центрального железнодорожного вокзала. Во время своего выступления Мстислав Чернов заявил, что с удовольствием обменял бы золотую статуэтку на победу Украины в войне. Однако он подчеркнул, что "Оскар" подарил надежду украинцам:

Когда люди нуждаются в надежде, такие моменты как "Оскар" дают сил. Они дают сил нам, военным, врачам, не сдаваться.

По словам создателей картины, они пытались сделать фильм таким, что передаст все эмоции людей и события, происходившие в Мариуполе. Они сказали: "Мы пытались доказать, что это реальность".

"Люди просили "снимите нас". Они не надеялись что что-то изменится, что войска НАТО придут и прорвут эту блокаду. Для людей важно знать, что их слышат. Даже когда истории были рассказаны, хочу сделать так, чтобы о Мариуполе не забыли. Не только потому, что Мариуполь - начало полномасштабной войны, но и потому, что Мариуполь стал символом всех городов, которые были разрушены и оккупированы после", - подчеркнул Чернов.

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"

В фильме изображены первые 20 дней осады и обстрелов Мариуполя россиянами. Режиссер Мстислав Чернов, корреспондент Василиса Степаненко и фотограф Евгений Малолетка были единственными журналистами в оккупированном городе в марте 2022 года. Они сняли все зверства россиян и уничтожение города.

Через два года, 11 марта 2024 года "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар". Кроме того, ленту также наградили премией "BAFTA" и отличием Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".

Напомним, ранее продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко рассказала, как вывозила материалы для фильма.

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