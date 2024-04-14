Василиса Степаненко поделилась, что именно женщины из команды взяли на себя ответственность вывезти все носители информации из Мариуполя.

Продюсер украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе", который получил Оскар, Василиса Степаненко поделилась, как команде удалось вывезти из города отснятый материал. Женщины прятали карточки с информацией в одежду и карманы, чтобы сохранить, а потом показать ужасы войны, которые происходили в Мариуполе.

Всей команде фильма удалось выехать благодаря местному полицейскому Владимиру, который согласился спасти, кроме своей семьи, еще нескольких человек. По словам Степаненко, они ехали на расстрелянном авто.

Понимая, что на блокпостах россияне будут тщательнее проверять мужчин, женщины взяли на себя ответственность и спрятали все носители данных в одежду. Для захватчиков даже придумали историю на случай, если бы их отказались пропустить.

"Легенда у нас была, что я вроде бы родственница Владимира, приехала к ним на праздники. А ребята вроде бы отдельно и дали деньги, чтобы их вывезли. Мы вообще все не знакомы. К счастью, на не нужно было ее использовать", - рассказала Василиса.

Кроме материалов для фильма, продюсеру также удалось вывезти показания парамедика Юлии "Тайры" Паевской, которую взяли в плен россияне. Со слезами на глазах Степаненко призналась, что уже готовилась к смерти. Однако, когда появился шанс уехать из Мариуполя, поняла, что мир должен увидеть все зверства России:

Когда мы ехали, пытались скрыть все эти карточки. Я прятала карточки в карманы, в одежду. Даже дочь Владимира прятала себе в одежду. Мы думали, что женщин не будут так проверять, как мужчин. На тот момент у меня была карточка парамедика "Тайры". Ее я вообще в тампон спрятала. Я не знала, что на этой карточке, но понимала, что это сверхважно и что это нужно вывезти. Маленькая карточка была, она как раз помещалась в тампон.

Напомним, ранее Василиса Степаненко рассекретила, где хранится статуэтка Оскара.

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