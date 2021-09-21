Певица решила вернуться в социальные сети.

39-летняя американская поп-певица Бритни Спирс, которая недавно приняла решение покинуть Instagram, снова вернулась.

Звезда после помолвки с 27-летним профессиональным бодибилдером Сэмом Асгари опубликовала в социальной сети несколько роликов со странными танцами под песни Ленни Кравица.

"Некоторые кадры из моего отпуска на выходных, чтобы отпраздновать мою помолвку с моим... черт возьми... женихом... Я до сих пор не могу в это поверить! Я не могла долго держаться подальше от Инстаграмма, так что я уже вернулась", - подписала кадры Бритни.

Напомним, пара вместе уже почти пять лет - Бритни Спирс познакомилась с танцором и персональным тренером Сэмом Асгари на съемках клипа на свою песню Slumber Party в 2016 году.

Читайте такжеМногодетная мама: Эшли Грэм оказалась беременна двойнейО помолвке они сообщили после неожиданного поворота в судебной тяжбе Бритни Спирс с ее отцом. Так, Бритни избавили от опеки отца.

Для певицы это будет уже третий брак - впервые она вышла замуж за друга детства Джейсона Александра (пара разошлась через 55 часов), а во второй раз она три года была замужем за Кевином Федерлайном, который отсудил у нее право опеки над двумя их детьми.

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Автор: Диана Могилевич