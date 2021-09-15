Звезда прокомментировала решение в другой социальной сети.

Американская поп-икона Бритни Спирс удалила свой профиль с более чем 33 миллионами подписчиков.

Соцсеть перебрасывает на основную ленту новостей пользователей, которые пытаются зайти на страницу звезды.

"Возможно, ссылка, по которой вы перешли, недействительна или страница удалена", – предупреждает Instagram.

Сама звезда в Twitter объяснила выходку.

Читайте также19-летнюю Билли Айлиш высмеяли за сходство с Ириной Аллегровой (фото)"Не волнуйтесь, друзья. Просто сделаю небольшой перерыв в соцсетях, чтобы отпраздновать мою помолвку! Я скоро вернусь", – написала знаменитость.

В сентябре Бритни Спирс официально подтвердила помолвку с танцором и персональным тренером Сэмом Асгари. Пара вместе уже почти пять лет – Спирс познакомилась с будущим парнем на съемках клипа на свою песню Slumber Party в 2016 году.

О помолвке пара сообщила после неожиданного поворота в судебной тяжбе Бритни со своим отцом, от которого она требовала отказаться от опекунства.

Для 39-летней Бритни это будет уже третий брак. В первый раз звезда вышла замуж за друга детства Джейсона Александра (пара разошлась через 55 часов), а во второй раз она три года была замужем за Кевином Федерлайном, который отсудил у нее право опеки над двумя детьми.

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Автор: Виолетта Орлова