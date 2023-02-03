В прокат фильм выйдет уже в апреле 2023 года.

Британский режиссер Гай Ричи, известный как мастер криминальной комедии, выпустил первый трейлер своего нового фильма "Переводчик" (The Covenant), ранее заявленного под рабочим названием The Interpreter.

Фильм в жанре военный экшн расскажет о сержанте армии США Джоне Кинли и переводчике с афганского языка Ахмеде. Попав в засаду, Ахмед с риском для собственной жизни совершает невозможное, чтобы спасти жизнь Кинли. Вернувшись домой, Кинли узнает, что Ахмеду и его семье не предоставили безопасный выезд в Америку, как было обещано, и потому он решает вернуться в зону боевых действий, чтобы отплатить Ахмеду и спасти его семью прежде, чем их выследят талибы.

Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Горбатая гора", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома") и Дар Салим ("Игра престолов", "Мост"). Также в фильме задействованы Александр Людвиг ("Викинги", "Мидуэй", "Плохие парни навсегда"), Энтони Старр ("Пацаны", "Банши"), Джейсон Вонг ("Джентльмены", "Подземелья и драконы: Честь воров") и Эмили Бичем ("Смертельная зона", "Круэлла", "1899").

В американский прокат фильм выйдет 21 апреля 2023 года, примерно одновременно "Переводчик" выйдет онлайн на Amazon Prime Video для тех стран, где его выход не запланирован в кинотеатрах.

Фильмы Гая Ричи

Буквально в начале января 2023 года в украинский прокат вышел предыдуший фильм Гая Ричи – шпионский боевик "Операция "Фортуна": Искусство победы". Подробнее о нем читайте в нашем обзоре.

Ну а прославился британский режиссер в конце 90-х благодаря двум хитовым криминальным комедиям "Карты, деньги, два дымящихся ствола" и "Большой куш". Всего в фильмографии Гая Ричи на данный момент 15 полнометражных работ в самых разнообразных жанрах, включая дилогию "Шерлок Холмс", а также фильмы "Агенты А.Н.К.Л.", "Меч Короля Артура", "Алладин", "Джентльмены" и "Гнев человеческий".

Следующим после "Переводчика" у Ричи заявлен военный фильм "Министерство неджентльменской войны", события которого будут разворачиваться накануне Второй мировой войны. Главные роли в фильме исполнят Генри Кавилл ("Человек из стали", "Агенты А.Н.К.Л.", "Ведьмак", "Энола Холмс") и Эйса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Аферистка", "Годзилла против Конга").

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