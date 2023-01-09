"Операция " Фортуна": каким вышел новый шпионский боевик Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом

5 января в украинский прокат вышел новый шпионский боевик "Операция "Фортуна": Искусство победы" от короля криминальной комедии Гая Ричи, главную роль в котором исполнил звезда боевиков и давний друг режиссера Джейсон Стейтем. Какой получилась новая работа этого культового тандема, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Операция "Фортуна": Искусство победы" (почти без спойлеров).

Предыстория фильма

2019 год порадовал поклонников творчества Гая Ричи новостями о возобновлении творческого сотрудничества культового британского режиссера с его давним другом – актером Джейсоном Стейтемом. В 1998 году они вместе ворвались в мир "большого кино" с криминальной черной комедией "Карты, деньги, два дымящихся ствола". Свой успех они закрепили в 2000 году не менее культовой лентой "Большой куш". Далее, сохраняя при этом замечательные отношения, каждый пошел развивать карьеру собственным путем, тем не менее, еще раз объединившись в 2005 году, работая над криминальным триллером "Револьвер".

Поэтому когда осенью 2019 года стало известно, что Стейтем сыграет главную роль в новом фильме Ричи, поклонники творчества звездного тандема изрядно обрадовались. Вскоре режиссер начал намекать, что у него есть в разработке более одного совместного проекта со звездным актером. Так что когда в начале 2021 года еще активно проводилась промокампания их совместного триллера "Гнев человеческий", одновременно стало известно, что они уже активно снимают в Турции новый фильм – шпионский боевик под рабочим названием "Пять глаз".

Лента, позже переименованная в "Операция "Фортуна": Искусство победы", должна была выйти в прокат в начале 2022 года, однако ее постигла череда переносов. Сначала премьеру подвинули на весну из-за очередной волны пандемии коронавируса, а дальше – ленту решили немного отредактировать уже из "этических соображений". Дело в том, что сначала одними из главных бандитов в фильме должны были стать украинцы (это даже обыгрывалось в первом варианте трейлера). Впрочем, после начала полномасштабной войны России в Украине, режиссер решил, что в такие времена делать украинцев злодеями будет неуместно. Насколько фильм изменили и как это повлияло на сюжет, для нас останется загадкой.

В конце концов, до кинотеатров лента, являющаяся ко-продукцией США, Турции и Китая, попала только в начале 2023 года. Причем, судя по всему, американские зрители смогут посмотреть "Фортуну" лишь на стриминговых платформах.

О чем фильм

Итак, фильм "Операция "Фортуна": Искусство победы" (Operation Fortune: Ruse de guerre) имеет довольно простой сюжет, основную суть которого нам показывают уже в трейлере.

В центре сюжета – супершпион Орсон Форчун (собственно, отсюда и название – так звучит на английском "фортуна"). Его роль как раз и досталась Стейтему, который уже не раз проявлял себя в кассовых боевиках вроде "Перевозчика", "Форсажа", "Адреналина" и так далее, демонстрируя отличную физическую форму и комедийные навыки.

Форчун, который формально работает на независимую организацию, судя по всему, является достаточно ценным кадром, ведь британское правительство тратит огромные средства на все его прихоти, будь-то частный самолет, коллекционное вино или люксовый отдых. Однако, несмотря на все его навыки, с новой задачей он справиться самостоятельно не в состоянии.

Здесь все тоже довольно просто – есть какое-то сверхмощное секретное оружие, которое нужно перехватить до того, как оно попадет в плохие руки. Ради этого Орсону приходится работать вместе с его протеже агентом Джей Джеем и американской агенткой Сарой Фидель, к которой изначально он не имеет доверия – собственно, их постоянные подколы в адрес друг друга будут развлекать зрителей на протяжении всего фильма. Прикрывает команду прямой руководитель Орсона Натан Ясмин.

Однако вскоре они понимают, что вчетвером не справятся с задачей – ведь подобраться к торговцу оружием, миллиардеру Грегу Симмондзу не так уж и просто, особенно когда в планы постоянно вклиниваются агенты конкурирующей организации. Для этого нужно что-что действительно эксклюзивное, что Симмондз не может получить даже за свои деньги. Этим чем-то оказывается голливудская звезда Дэнни Франческо – его любимый актер, который уже ранее отказался присутствовать на дне рождения миллиардера за деньги. С помощью банального шантажа Орсон и его команда заставляют известного актера сблизиться с Грегом, и так начинается самое интересное.

Кто в главных ролях

Как и большинство фильмов Ричи, "Операция "Фортуна" собрала мощный актерский состав, где абсолютно каждый – на своем месте и отлично играет. Это едва ли не самая сильная сторона этого фильма, которая перекрывает какие-то другие нюансы.

И, как заведено, многие из актеров уже раньше работали с Ричи. К примеру, роль актера Дэнни Франческо досталась Джошу Хартнетту, который сыграл второстепенную, но довольно яркую роль в предыдущем фильме Ричи – "Гнев человеческий", где его партнером по съемочной площадке был все тот же Стейтем. И, стоит отметить, Хартнетт в "Фортуне" сыграл невероятно яркую роль, напомнив всем, что он отличный актер, а не очередная подзабытая подающая надежды звезда из нулевых.

Также к сотрудничеству с Ричи вернулся Хью Грант, которого до этого можно было видеть в фильмах режиссера "Агенты U.N.C.L.E." (2015) и "Джентльмены" (2019). Опять же, со своей ролью миллиардера Грега Симмондза, явно злоупотребляющего автозагаром, он справился идеально, еще раз доказав, что его потенциал выходит далеко за пределы романтических комедий типа "Дневник Бриджит Джонс" или "Ноттинг Хилл".

Нашлось здесь место и для Эдди Марсана, который до этого сыграл в двух предыдущих фильмах Ричи, а также исполняет роль инспектора Лестрейда в его серии фильмов "Шерлок Холмс". А британский рэпер Багзи Малоун, на счету которого до "Операции "Фортуна" была лишь актерская работа – в "Джентльменах" Гая Ричи – сыграл молодого напарника Орсона Джей Джея.

Между тем, впервые к Ричи присоединились Обри Плаза, которая прекрасно сыграла роль Сары Фидель. Звезда сериала "Парки и зоны отдыха" стала настоящим украшением фильма, восхищая зрителя своей живой мимикой и шутками.

В целом, в фильме было еще много актеров, каждый из которых прекрасно справился со своими ролями – Ричи, кажется, вообще является мастером в этом плане.

Реакция на фильм

Поскольку фильм только начинает выходить в широкий прокат, да и, судя по всему, от широкой рекламной кампании все же отказались, сейчас он имеет не очень много отзывов. Они в целом неплохие, однако без восторга. Так, на IMDb "Операция "Фортуна" имеет оценку в 6,9 баллов из 10 на основе 3 тысяч отзывов, тогда как на Rotten Tomatoes критики дали ему 83% одобрения.

Наш вердикт

Фильм "Операция "Фортуна": Искусство победы" вряд ли можно назвать лучшим фильмом Гая Ричи, однако при этом он вместил в себя многое из того, за что зрители любят работы режиссера – здесь есть захватывающий сюжет, яркая картинка, внимние к деталям, меткий юмор, несколько диалогов "на цитаты" и, конечно, интересные персонажи в исполнении великолепных актеров.

С другой стороны, фильм не предлагает ничего революционного, чтобы могло закрепить за ним место в киноальманахах. Даже в какой-то степени может показаться, что команда фильма просто сделала необходимый минимум, использовав стопроцентно "ходовые" элементы, при этом не слишком заморачиваясь над чем-то более знаковым.

Но как ни крути, в общем, лента является прекрасным примером качественного "попкорн"-кино, на которое смело можно идти в кинотеатр и два часа наслаждаться просмотром, совсем не скучая и одновременно не нагружая себя чрезмерными размышлениями. Сюжет развивается динамично, а живописные локации в разных частях света молниеносно сменяют друг друга. Здесь есть несколько классических драк, есть погоня на шикарных авто и громкая стрельба, а в конце не обходится без кульминационного диалога. И все это выглядит очень стильно, красиво и роскошно.

Поэтому, если критики и найдут за что поругать фильм "Операция "Фортуна": Искусство победы", обязательно предложив развернутый сравнительный анализ с предыдущими работами режиссера, с позиции зрителя мы однозначно рекомендуем его для похода в кино за хорошим настроением.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко