Новый сезон "Пацанов" будет насчитывать восемь эпизодов.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video наконец объявил, что премьера четвертого сезона популярного антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys) состоится 13 июня 2024 года.

Первые три эпизода нового сезона шоу выйдут одновременно, всего же он будет насчитывать восемь эпизодов – остальные пять будут выходить по одному каждую неделю.

Также был опубликован новый постер к четвертому сезону "Пацанов".

Напомним, первый трейлер нового сезона "Пацанов" был выпущен в начале декабря 2023 г.. И, судя по ролику, Америка окажется ближе к пределу, чем когда-либо. Сенаторша-суп Виктория Ньюман теперь борется за пост вице-президента США, ее в этом поддерживает Патриот, который все же воссоединился со своим сыном Райаном и собирает новую "Семерку", а Билли Бутчер должен убедить других членов "Пацанов" в том, что ему можно доверять.

Известно, что в новом сезоне к своим ролям вернутся Карл Урбан (Билли Бутчер), Энтони Старр (Патриот), Джек Куэйд (Хью Кэмпбелл), Эрин Мориарти (Звездочка), Лаз Алонсо (Марвин Милк), Томер Капон (Французик), Карен Фукухара (Кимико), Чейс Кроуфорд (Глубина), Джесси Т. Ашер (Экспресс) и Клавдия Думит (Виктория Ньюман).

Среди новых актеров в касте – Джеффри Дин Морган, Сьюзан Хейворд (Сестра Сейдж) и Велори Карри (Фейерверк).

В то же время на днях американские профильные СМИ сообщили, что "Пацанов" вероятно продлят на пятый сезон и якобы съемки должны начаться уже через несколько месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: