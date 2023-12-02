В почти двухминутном ролике демонстрируются кадры из нового сезона с главными героями сериала.

На официальном канале Prime Video появился первый тизер-трейлер 4-го сезона сериала "Пацаны" от Амазон. В почти двухминутном ролике демонстрируются кадры из нового сезона с главными героями сериала.

"Мир находится на грани. Виктория Ньюман как никогда близка к Овальному кабинету и находится под мускулистым пальцем Хоумлендера, который консолидирует свою власть. Мяснику осталось жить всего несколько месяцев, он потерял сына Бекки, а также свою работу лидера "Пацанов". Остальной команде надоела его ложь. Поскольку ставки высоки, как никогда, им придется найти способ работать вместе и спасти мир, пока не стало слишком поздно", - сказано в описании.

Премьера 4-го сезона "Пацанов" состоится в 2024 году, а в главных ролях сериала будут: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти.

Сериал "Пацаны" - последние новости

Сериал "Пацаны" очень полюбился украинской аудитории. Его крутой сюжет и качественное исполнение привлекли внимание многих зрителей в стране. Украинские поклонники ценят сериал за его оригинальный подход к супергеройскому жанру, напряженность и эмоциональную глубину истории.

Четвертый сезон шоу должен был выйти до конца 2023 года, однако его релиз был отложен из-за масштабной забастовки сценаристов, завершившейся лишь в конце сентября 2023 года. Теперь выход нового сезона "Пацанов" запланирован на 2024 год. И уже известно, что его события будут прямым продолжением второго спин-оффа "Пацанов" – сериала "Поколение "Ви" (Gen V).

Вселенная популярного антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys) может пополниться еще одним сериалом. Как пишет Variety со ссылкой на собственные источники, кинокомпания Amazon в настоящее время разрабатывает испаноязычный спин-офф своего популярного сериала о "плохих" супергероях, действие которого будет происходить в Мехико. Точные детали сюжета остаются в тайне.

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