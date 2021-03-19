После просмотра отснятого материала актриса пришла в бешенство, однако позже передумала и разрешила оставить сцену в фильме.

Известная голливудская актриса, звезда "Основного инстинкта", Шэрон Стоун, рассказала, как ее обманом уговорили сняться в культовой сцене без нижнего белья.

Речь идет о моменте, где героиня Шэрон Стоун находится на допросе и перекидывают ногу на ногу, пишет Vanity Fair.

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Актриса рассказала, что ее попросили снять трусики, якобы потому, что во время съемок они были заметны из-за своего белого цвета. Ее убедили, что ни съемочная группа, ни зрители ничего не видят.

Однако при пересмотре отснятого материала актриса увидела, что в кадр попали ее половые органы: "Так я впервые увидела свой вагинальный снимок", - цитирует издание слова актрисы.

Как сообщается, возмущенная Стоун ударила режиссера Пола Верховена по лицу и позвонила своему адвокату. Однако через некоторое время Шэрон Стоун "остыла" и дала разрешение на публикацию данной сцены.

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Автор: Екатерина Лиманская