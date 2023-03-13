Награду в одной из главных номинаций получила Мишель Йео.

На сцене "Долби" в Лос-Анджелесе выбрали актеров, достойных "Оскара". Заветную статуэтку как лучшая актриса получила Мишель Йео. Победу ей принесла главная роль в фильме "Все везде и сразу".

Ее конкурентками были Кейт Бланшетт ("Тар"), Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райсборо ("Ради Лесли") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").

Стоит отметить, что за роль в фильме "Все везде и сразу" Мишель ранее получила еще ряд престижных наград - "Золотой глобус" и две награды Гильдии киноактеров США.

Что известно о Мишель Йео

Мишель Йео - малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения, одна из 50 самых красивых людей мира по версии журнала People в 1997 году. Одной из самых значимых работой актрисы была роль в фильме "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". За это ее номинировали на премию BAFTA.

В 2008-м она сыграла колдунью Цзы Юань в фильме "Мумия: Гробница императора драконов", а также исполнила одну из основных ролей в фантастическом боевике "Вавилон нашей эры". Также она снялась во второй части "Аватара", в боевике "День курка", триллере "Пороховой коктейль", супергеройском фильме "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Но самой разрывной работой Йео стала роль в фильме "Все везде и сразу". Картина повествует о женщине, которая обнаруживает, что существует множество других версий нашей реальности.

Ранее УНИАН назвал всех победителей премии "Оскар-2023".

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