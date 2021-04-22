Формат "Оскара" в этом году значительно изменился.

25 апреля в США пройдет вручение престижной кинопремии "Оскар". Традиционно награду вручают в конце февраля, но в этом году событие перенесли из-за пандемии COVID-19. Изменились также правила отбора номинантов: в этом году на статуэтку могут претендовать картины, которые демонстрировались онлайн. Однако они должны иметь запланированный показ в крупных кинотеатрах.

Церемония 2021 года пройдет в необычном формате.

Как пройдет "Оскар" в этом году

Церемония вручения наград пройдет не только в театре Dolby, как обычно. Часть праздничных мероприятий проведут в железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса Union Station. Для гостей, которые не смогут прилететь в США, подготовят спутниковое подключение из Лондона и Парижа.

Читайте такжеЕвровидение-2021 в Украине будут транслировать два канала: известны дата и времяВ этом году церемония пройдет в формате фильма. Ведущими шоу станут Брэд Питт и Зендея. Награды победителям раздадут Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Харрисон Форд, Рене Зеллвегер. Традиционно номинантам выделяют на речь 45 секунд, однако в этом году разрешат произнести речь или рассказать свою история. Продюсеры шоу хотят, чтобы у шоу "был свой голос".

Перед мероприятием также проведут традиционную красную дорожку, но с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Также перед церемонией вручения покажут песенные выступления кандидатов. Во время шоу на гостях будут защитные маски, которые также выступят декорациями на выступлении.

Где и когда смотреть трансляцию

"Оскар 2021" начнется 25 апреля в 18:30 по местному времени. Дата начала по Киеву - 26 апреля в 1:30. Транслировать церемонию будет телекомпания ABC из театра Dolby и железнодорожного вокзала в Лос-Анджелесе. Трансляцию события также будут вести украинские телеканалы и СМИ, в том числе и УНИАН.

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Автор: Екатерина Пулатова