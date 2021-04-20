Один из продюсеров "Оскара" Стивен Содерберг раскрыл детали предстоящей церемонии.

В 2021 году церемония вручения "Оскара" 25 апреля пройдет в необычном формате. Она будет похожа на фильм, в котором актеры сыграют сами себя. Об этом изданию Reuters рассказал один из продюсеров "Оскара" Стивен Содерберг. Также все приглашенные на церемонию сдадут тест на коронавирус и будут носить защитные маски.

Формат "Оскара 2021" - что известно

Для проведения церемонии на железнодорожном вокзале Art Deco Union в центре Лос-Анджелеса будет построена сцена. А ведущие в этом году будут не только открывать конверты с именами победителей, а устроят целое представление.

Читайте такжеМайкл Китон впервые за 30 лет вернется к роли БэтменаЦеремония будет снята в виде фильма, а к ведущим присоединятся Брэд Питт, Харрисон Форд и Холли Берри в роли самих себя. Лауреатов премии больше не будут ограничивать 45 секундами: теперь в выступлении они смогут произнести речь или рассказать личную историю. "Мы хотим, чтобы у шоу был голос", — говорит Содерберг.

Также известно, что медицинские маски на шоу будут не только защитой от коронавируса, но также сыграют важную роль в шоу. Возможно, речь идет о маскараде. Церемонии будет предшествовать 90-минутное предварительное шоу с песенными выступления претендентов. Для гостей, которые не могут приехать на церемонию, организуют спутниковые подключения в прямом эфире.

Мероприятие будут транслировать в Интернете, где его сможет посмотреть каждый желающий. В 225 странах мира будет проходить трансляция церемонии. Украинцы также смогут посмотреть вручение онлайн.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова