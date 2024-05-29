Насладиться расправой над российскими оккупантами украинские зрители смогут с 22 августа 2024 года.

Долгожданный украинский хоррор "Конотопская ведьма", рассказывающий историю кровавой и жестокой мести древней ведьмы из Конотопа российским оккупантам за смерть ее возлюбленного, выйдет на больших экранах Украины ко Дню Независимости.

Как сообщает пресс-служба FILM.UA, первая лента из будущей линейки фильмов ужасов, в центре которых – героини с мифологическим бэкграундом, борющиеся со злом на фоне текущих событий, выйдет в прокат с 22 августа 2024 года.

Отмечается, что фильм был создан "самым кассовым" творческим тандемом продюсера Ирины Костюк и сценариста Ярослава Войцешека, работавших вместе над кинохитом "Мавка. Лесная песня", который поставил все возможные рекорды в прокате и стал самым успешным украинским фильмом (как в локальном, так и в международном прокате). Режиссером фильма выступил Андрей Колесник.

По сюжету фильма, древняя ведьма из Конотопа наносит мученическую смерть отряду рашистских оккупантов, которые убили ее любимого. Охваченная жаждой мести ведьма начинает свой кровавый путь расплаты. Каждая следующая смерть страшнее предыдущей – ведьма упивается адской болью обидчиков, но удастся ли ей противостоять поглощающему ее тьме и остаться на стороне света?

Идея сюжета возникла у создателей с началом полномасштабного вторжения – тогда российские оккупанты зашли в Конотоп, город в Сумской области, славящийся своими легендами о ведьмах. Бесстрашные жительницы города беспощадно поливали захватчиков проклятиями, напоминая о своей мистической сущности, тем самым демонстрируя неописуемую стойкость и стремление к свободе. В этом и заключается один из ключевых посылов ленты – сила и ярость украинской женщины не знает границ.

"Центральный образ в фильме – ведьмы – универсальный и близкий, ведь каждая украинка имеет мощную внутреннюю силу, способную проявиться в моменты угрозы. Персонаж, пришедший к нам из древних мифов и легенд в современную жизнь, воплощает единственное желание всех украинцев сегодня – яростно мстить обидчикам – и является олицетворением праведного гнева, который пылает в сердцах каждого из нас. "Конотопская ведьма" – фильм-терапия наших травм войны, позволяющий прожить ощущение такой желанной мести, воплощая боль в ярость, однако оставляющий надежду на светлое будущее", – рассказала генеральный продюсер фильма Ирина Костюк.

Съемки фильма проходили в ноябре-декабре 2023 года. К съемкам присоединились военные консультанты, предоставившие боевую технику для проекта, – настоящий БТР, который был "затрофейен" в первые дни вторжения на Житомирской трассе.

Среди съемочной команды также можно встретить действующих военных. В частности автор идеи и сценарист Ярослав Войцешек сейчас проходит службу в рядах ВСУ, а художница по костюмам Ирина iSky – участница боевых действий, которая обеспечила площадку настоящей трофейной формой российских солдат. В одной из сцен фильма также задействованы актеры – действующие военные: ветеран войны Назар Грабар, военный ВСУ Александр Печерица, действующий офицер батальона "Свобода" Владимир Ращук, а также военный ВСУ, ресторатор и телеведущий Даниэль Салем, для которого "Конотопская ведьма" стала кинодебютом.

Главные же роли в фильме исполнили Татьяна Малкова (сериалы "Участковый с ДВРЗ", "Моя улюблена Страшко"), Тарас Цимбалюк (сериалы "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная"), Павел Вишняков (сериал "Опер по вызову"), Елена Хохлаткина (сериал "Крепостная") и другие.

"Предупреждение: фильм содержит сцены насильственной и мученической смерти оккупантов – успейте насладиться на большом экране. Зло будет наказано", – говорится в официальном анонсе к фильму.

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