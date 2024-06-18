Вышел первый трейлер документального фильма "Реал" (Real) от украинского режиссера Олега Сенцова ("Номера", "Носорог"), мировая премьера которого состоится на международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия), который будет проходить в этом году с 28 июня по 6 июля.
Как говорит сам Сенцов, его новый фильм – это случайно снятый бой, который стал полным метром. Он показывает жизнь на войне и ее истинное лицо без прикрас и фальши, сообщает пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик".
С началом полномасштабного вторжения России в Украину Сенцов присоединился к украинской армии и воевал на юго-восточном фронте. Летом 2023 года он случайно снял один из боев, когда его БТР был поражен врагом. Режиссер оказался в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения, которое было под обстрелом, почти без боеприпасов, на позиции под кодовым названием "Реал".
"Фильм Сенцова – это уникальный захватывающий опыт, который предлагает гипердокументальный взгляд на реальность войны глазами одного непосредственного ее участника", – комментирует ленту арт-директор международного кинофестиваля в Карловых Варах Карел Ох.
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Олег Сенцов – факты о режиссере
Украинский режиссер Олег Сенцов родился в Симферополе в 1976 году, с 1990-х годов живет в Киеве, куда он в свое время переехал на учебу.
Сенцов был активным участником Евромайдана 2013-2014 годов, а после оккупации Крыма Россией в 2014 году часто посещал полуостров, пытаясь организовать митинги "За единую страну" и помогая украинским военным.
10 мая 2014 года Сенцов был задержан в Симферополе российскими силовиками. 25 августа 2015 года российский суд по обвинению в терроризме дал ему 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима в России. 7 сентября 2019 года Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена российских преступников на украинских военнопленных.
После возвращения в Украину режиссер выпустил фильмы "Номера" (совместно с Ахтемом Сеитаблаевым) и "Носорог".
В конце февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, он присоединился к силам ТРО и был участником боев по освобождению Киева. Далее Сенцов продолжил службу в ВСУ и участвовал в боях на востоке Украины.
Летом 2023 года Олег Сенцов получил высшую награду Франции – Орден Почетного легиона.