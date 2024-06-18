Документальный фильм "Реал" был случайно снят во время одного из боев на Донбассе летом 2023 года.

Вышел первый трейлер документального фильма "Реал" (Real) от украинского режиссера Олега Сенцова ("Номера", "Носорог"), мировая премьера которого состоится на международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия), который будет проходить в этом году с 28 июня по 6 июля.

Как говорит сам Сенцов, его новый фильм – это случайно снятый бой, который стал полным метром. Он показывает жизнь на войне и ее истинное лицо без прикрас и фальши, сообщает пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик".

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Сенцов присоединился к украинской армии и воевал на юго-восточном фронте. Летом 2023 года он случайно снял один из боев, когда его БТР был поражен врагом. Режиссер оказался в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения, которое было под обстрелом, почти без боеприпасов, на позиции под кодовым названием "Реал".

"Фильм Сенцова – это уникальный захватывающий опыт, который предлагает гипердокументальный взгляд на реальность войны глазами одного непосредственного ее участника", – комментирует ленту арт-директор международного кинофестиваля в Карловых Варах Карел Ох.

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Олег Сенцов – факты о режиссере

Украинский режиссер Олег Сенцов родился в Симферополе в 1976 году, с 1990-х годов живет в Киеве, куда он в свое время переехал на учебу.

Сенцов был активным участником Евромайдана 2013-2014 годов, а после оккупации Крыма Россией в 2014 году часто посещал полуостров, пытаясь организовать митинги "За единую страну" и помогая украинским военным.

10 мая 2014 года Сенцов был задержан в Симферополе российскими силовиками. 25 августа 2015 года российский суд по обвинению в терроризме дал ему 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима в России. 7 сентября 2019 года Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена российских преступников на украинских военнопленных.

После возвращения в Украину режиссер выпустил фильмы "Номера" (совместно с Ахтемом Сеитаблаевым) и "Носорог".

В конце февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, он присоединился к силам ТРО и был участником боев по освобождению Киева. Далее Сенцов продолжил службу в ВСУ и участвовал в боях на востоке Украины.

Летом 2023 года Олег Сенцов получил высшую награду Франции – Орден Почетного легиона.

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