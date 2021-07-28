Объявлен кастинг нового сезона шоу "Голос страны"

Канал 1+1 ищет талантливых певцов от 16 лет. А кто станет звездными тренерами нового сезона "Голоса страны", пока держится в тайне.

Телеканал 1+1 объявляет кастинг 12 сезона вокального шоу "Голос страны". Четыре звездных тренера будут соревноваться за мощные голоса участников. Читайте такжеОтгремел суперфинал "Голоса страны": как это было (фоторепортаж) "Голос" 12 сезон - какие нововведения ждут зрителей шоу? В 2021 году, помимо традиционного онлайн-кастинга, зрители смогут принять участие в создании шоу и стать "Агентом Голоса". Отныне каждый зритель может прислать видеозапись пения своего талантливого друга или близкого человека. Если вокал поразит создателей проекта, то певец получит шанс стать участником 12 сезона. Как принять участие в кастинге шоу "Голос страны"? Заполнить анкету на сайте casting.1plus1.ua в разделе "Голос страны";

скачать в любую соцсеть видео с хештегом #голоскраїни #агентиголосу или отправить видеозапись на страницу @goloskrainy_official;

лучшие видео участников будут прослушаны музыкальным продюсером проекта Русланом Квинтой, и вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны. Как сообщал УНИАН, победителем 11 сезона шоу "Голос страны" стал Сергей Лазановский из Ивано-Франковской области. Талантливый певец одержал победу в составе команды тренера-дебютанта Дорофеевой. Автор: Ольга Робейко

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