В шоу звездные команды будут соревноваться за победу, а суперзвезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения в фантастических образах продемонстрируют зрителям разнообразные таланты.

18 сентября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится премьера шоу "Маскарад". Новым героем проекта стал воинственный Ронин.

Ронин на шоу "Маскарад"

По легенде шоу, Ронин - это свободный воин, потерявший своего мастера. Теперь он наедине путешествует по миру и защищает свободу людей. Ронин верит, что слава о его добрых поступках разлетится и он сможет вернуться в родной край к новому наставнику.

Читайте такжеНазван новый фантастический герой шоу"Маскарад"Образ героя состоит из большого шлема, который украшает настоящий конский хвост. Одет Ронин в традиционный японский костюм воина в коричневых и бирюзовых тонах, рукава которого украшает кожаная бахрома. Пальцы и уши Ронина разрисованы золотой краской, а лицо закрывает бело-розовая накладка. Шея героя обвита шелковым платком золотого цвета. В руках Ронин держит две самурайские сабли, которые стали его верными спутниками в борьбе за свободу.

Кто именно скрывается за образом могучего героя, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона "Маскарада".

Шоу "Маскарад": что известно о новом сезоне

Ведущий шоу - Тимур Мирошниченко. Капитаном первой команды стал Юрий Ткач, а в состав его тройки вошли телеведущая Маша Ефросинина и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Место капитана второго трио занял юморист Игорь Ласточкин, а его компаньонами стали примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык и певец Дантес.

Автор: Ольга Робейко