За право первыми сказать свои догадки, кто же находится в фантастическом образе, и за победу в шоу будут соревноваться две звездные команды.

18 сентября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится премьера второго сезона самого загадочного шоу страны "Маскарад".

Звездные команды шоу будут бороться за победу, а звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения в фантастических образах продемонстрируют зрителям разнообразные таланты.

Кто стал героями шоу "Маскарад"?

Героями шоу стали трогательная Гусыня Хозяйка, яркий Попугай из Рио, обольстительная Кошка, сексуальный Нептун, добродушный Арлекин, таинственная Медуза Горгона, аутентичная Мотанка, и пушистый Бабайка.

Состав звездных команд шоу "Маскарад"

За право первыми сказать свои догадки, кто же находится в фантастическом образе, и за победу в шоу будут соревноваться две звездные команды. В состав первого звездного трио вошли телеведущая и судья "Лиги Смеха" Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, а капитаном команды стал юморист и актер Юрий Ткач. Во вторую тройку вошли певец Дантес, примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык, возглавил команду юморист Игорь Ласточкин.

К тому же, звезд ждет "липсинк батл", который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы, какие артисты или спортсмены скрываются за сказочными образами. Победителя "липсинк батла" будут определять зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне.

Автор: Ольга Робейко