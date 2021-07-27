Ведущим второго сезона стал Тимур Мирошниченко.

Стартовали съемки нового сезона шоу "Маскарад", в нем звезды шоу-бизнеса, спорта, кино и телевидения в образах фантастических героев демонстрируют скрытые таланты.

За победу в шоу будут соревноваться две звездные команды, которые будут пытаться отгадать как можно больше знаменитостей в загадочных образах.

Состав первой команды - ведущая Маша Ефросинина, фронтвумен Hardkiss Юлия Санина и актер Юрий Ткач. Вторая тройка - певица Ирина Билык, певец Дантес и их капитан, юморист Игорь Ласточкин.

Читайте такжеАктер Юрий Ткач: Заменять Владимира Зеленского было сложно, было много критикиПо словам Ирины Билык, она тщательно готовилась к участию в проекте "Маскарад", вспомнила всех звезд отечественного шоу-бизнеса.

"Во время разгадывания участников мы планируем опираться на интуицию, чувство юмора, слух и логику", - прокомментировал капитан команды Игорь Ласточкин.

Шоу "Маскарад" - что известно о проекте

"Маскарад" - это адаптация румынского формата Mysteries in the spotlight. Ведущим второго сезона стал Тимур Мирошниченко. Режиссерами второго сезона "Маскарада" стали Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко.

Производством проекта занимается Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка.

Автор: Ольга Робейко