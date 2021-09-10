Голову персонажа украшает большая пиратская шляпа.

18 сентября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится премьера второго сезона шоу "Маскарад".

Кто стал новым героем шоу "Маскарад"?

Стало известно, что новым героем проекта стал могучий пират. По легенде шоу, он - бывалый моряк, который много лет провел на корабле, путешествуя по миру. Жизнь сделала его грубым мужчиной, но в глубине сердца все же осталась любовь и романтика.

Читайте такжеСтала известна дата премьеры шоу "Маскарад"Костюм Пирата состоит из бордового плаща, украшенного золотыми узорами, и бархатного темно-зеленого жилета. Вместо руки у Пирата огромный корабельный крюк, украшенный тысячами, а лицо героя спрятано за золотистым черепом. Вместо глаз лицо героя украшают два больших сердца. Голову персонажа украшает большая пиратская шляпа.

Кто именно прячется в фантастическом герое, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона "маскарада".

"Маскарад-2": Что известно о шоу

Ведущий шоу - Тимур Мирошниченко. Капитаном первой команды стал Юрий Ткач, а в состав его тройки вошли телеведущая Маша Ефросинина и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Место капитана второго трио занял юморист Игорь Ласточкин, а его компаньонами стали примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык и певец Дантес.

Каждого эпизода звезд ждет "Липсинк батл", который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы, какие артисты, актеры или спортсмены прячутся за сказочными образами. Победителя "липсинк батла" будут определять зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне.

"Маскарад" - это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight".

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Автор: Ольга Робейко