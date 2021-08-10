Украшением образа нового героя шоу стал красный бархатный пиджак с блестящими камнями.

Вторым фантастическим героем шоу "Маскарад", который выйдет на канале 1+1, стал таинственный Арлекин.

Арлекин на шоу "Маскарад" : как он будет выглядеть

Главной деталью карнавального образа Арлекина стал слепок с лица Джокера. Голова персонажа украшена колокольчиками. Его костюм состоит из комбинезона, сшитого из разноцветных лоскутов дорогих тканей красного, черного и золотого цвета. Украшением образа стал красный бархатный пиджак с блестящими камешками.

Читайте такжеИзвестный певец станет новым участником шоу "Танцы со звездами-5"Ранее сообщалось, что первым героем шоу "Маскарад" стал попугай из Рио.

Звездный состав шоу "Маскарад"

За победу в шоу будут соревноваться две звездные команды, которые постараются отгадать как можно больше знаменитостей в загадочных образах.

Состав первой команды - ведущая Маша Ефросинина, фронтвумен Hardkiss Юлия Санина и актер Юрий Ткач. Вторая тройка - певица Ирина Билык, певец Дантес и их капитан, юморист Игорь Ласточкин.

Шоу "Маскарад": что о нем известно

"Маскарад" - это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона проекта стал Тимур Мирошниченко.

Автор: Ольга Робейко