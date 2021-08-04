Кто же прячется за костюмом яркого Попугая, звездные команды и зрители смогут угадать во время эфиров.

Первым героем нового сезона фантастического шоу "Маскарад" на 1+1 стал Попугай из Рио.

Читайте такжеИзвестный певец станет новым участником шоу " Танцы со звездами-5"Для его фантастического образа стилисты проекта во главе с Ольгой Слонь использовали более 2 тыс. перышек, каждую из которых крепили вручную. Уже вскоре Попугай продемонстрирует свой танцевальный и другие таланты в "Маскараде".

На шоу "Маскарад" придет попугай из Рио: каким будет его костюм

Сказочный образ попугая из Рио состоит из яркого розового костюма, усеянного стразами, а огромные крылья, ширина и высота которых достигает около двух метров, украшены разноцветными перьями.

Кто же прячется за костюмом яркого Попугая, звездные команды и зрители смогут угадать во время эфиров нового сезона "Маскарада".

Звездный состав шоу "Маскарад"

За победу в шоу будут соревноваться две звездные команды, которые постараются отгадать как можно больше знаменитостей в загадочных образах.

Состав первой команды - ведущая Маша Ефросинина, фронтвумен Hardkiss Юлия Санина и актер Юрий Ткач. Вторая тройка - певица Ирина Билык, певец Дантес и их капитан, юморист Игорь Ласточкин.

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Шоу "Маскарад" - что известно о проекте

"Маскарад" - это адаптация румынского формата Mysteries in the spotlight. Ведущим второго сезона стал Тимур Мирошниченко. Режиссерами второго сезона "Маскарада" стали Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко.

Автор: Ольга Робейко