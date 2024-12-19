Некоторые из этих картин претендовали стать блокбастерами, но провалились в мировом прокате.

Один из самых популярных сайтов для оценки фильмов Metacritic составил рейтинг худших фильмов 2024 года. В список попали ленты, премьеры которых состоялись с января по декабрь этого года, которые получили самые низкие оценки.

В рейтинге, опубликованном на Metacritic, оказались 15 картин, которые могли стать блокбастерами, однако попали в список аутсайдеров. Они провалились в мировом прокате и получили самые низкие оценки экспертов.

Список худших фильмов возглавила лента "Люмина". Средний балл картины составил всего шесть баллов из 100. Известная лента "Мадам Паутина" от Marvel оказалась на шестой строчке со своими 26 баллами, а вот лучшим среди худших стал фильм "Убийственная жара", набравший 33 балла.

"Мадам Паутина"

Фильм рассказывает о парамедике из Нью-Йорка Кассандре Уэбб, которая после несчастного случая начинает видеть будущее. Она узнает, что три девушки находятся в опасности из-за загадочного преследователя. Кассандра пытается использовать свои новые способности, чтобы защитить их. Во время этого она открывает тайны своего прошлого. Лента с Дакотой Джонсон в главной роли громко провалилась в прокате и получила много негативных комментариев от фанатов киновселенной Marvel.

"Ворон"

Это перезапуск одноименного фильма 1994 года, основанный на комиксах Джеймса О'Барра. Главную роли исполняет Билл Скарсгард, который перевоплотился в Эрика Дрейвена. Сюжет сосредотачивается на музыканте Дрейвене, который жертвует собой, чтобы защитить свою возлюбленную Шелли, а затем возвращается к жизни со сверхъестественными способностями, чтобы отомстить за их смерть. Большинство критиков сочли "Ворона" бессмысленным и лишенным эмоций.

"Гарфилд в кино"

Картина рассказывает о рыжем коте Гарфилде, который обожает лазанью и ненавидит понедельники. После неожиданной встречи со своим давно потерянным отцом, уличным котом Виком, Гарфилд вместе с псом Оди оставляет свою беззаботную жизнь. Они отправляются в путешествие, полное приключений. Критикам эта лента "не зашла". Они считают, что не стоило превращать хорошо известную историю в совершенно другую картину.

"Бордерлендс"

Это научно-фантастический комедийный боевик, основанный на популярной серии видеоигр от Gearbox Software. Сюжет разворачивается в далеком будущем. Главная героиня - охотница за головами Лилит - получает задание найти и вернуть пропавшую дочь влиятельного бизнесмена. Для этого она собирает команду, участники которой имеют разные способности. Вместе они отправляются на опасную планету Пандора, чтобы выполнить миссию. В фильме снялись Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джек Блэк и Джейми Ли Кертис. Лента, которая могла стать блокбастером, провалилась в прокате и была раскритикована киноманами.

"Убийственная жара"

События картины разворачиваются на острове Крит. Главный герой частный детектив Бали Ник получает непростое задание: расследовать смерть наследника богатой и влиятельной семьи. К нему обращается невеста погибшего, которая подозревает местных полицейских в совершении преступления. Бали приходится вступить в опасную игру, чтобы найти истину и раскрыть скрытые мотивы участников этого дела. Многие рецензенты отметили, что сюжет фильма предсказуем и не предлагает ничего нового в жанре триллера.

Полный список аутсайдеров среди фильмов этого года от самого худшего до лучшего:

"Люмина"

"Город грез"

"Герцогиня"

"Рейган"

"Сумасшедший дом"

"Мадам Паутина"

"История зла"

"Бордерлендс"

"Дева Мария: Мать Христа"

"Винни-Пух: Кровь и мед 2"

"Оно слушает"

"Чистильщик бассейнов"

"Ворон"

"Гарфилд в кино"

"Убийственная жара"

Напомним, ранее мы писали о четырех лучших фильмах для семейного просмотра. В списке вы увидите "Чарли и шоколадная фабрика", "Хроники Нарнии" и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: