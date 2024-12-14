Эти фильмы погрузят в атмосферу ужасов.

Надоели сладенькие рождественские комедии и мелодрамы? Хотите пощекотать нервы и посмотреть на праздники с другой стороны? Мы подготовили подборку фильмов ужасов, действие которых происходит на Рождество.

Черное Рождество

"Черное Рождество" (1974) - это классический канадский слэшер, который стал культовым благодаря своей атмосфере ужаса и неожиданным сюжетным поворотам.

Группа студенток женского общежития готовится к рождественским праздникам, но их планы рушатся, когда они начинают получать жуткие телефонные звонки с угрозами. Вскоре девушки понимают, что среди них скрывается маньяк, который начинает жестоко убивать одну за другой.

Фильм мастерски создает атмосферу напряжения и ужаса, держа зрителей в постоянном ожидании следующего нападения.

Гремлины

"Гремлины" (1984) - это не просто культовая комедия ужасов, это настоящий шедевр, который сочетает в себе юмор, ужас, фантастику и рождественскую атмосферу.

В канун Рождества изобретатель Рэндалл Пельтцер покупает своему сыну Билли необычного домашнего любимца - милого пушистого могвая по имени Гизмо. К зверьку прилагается три важных правила: не мочить его, не выставлять на яркий свет и не кормить после полуночи.

Конечно, Билли случайно нарушает эти правила, и милый Гизмо превращается в целую армию злых и разрушительных гремлинов, которые сеют хаос в городке Кингстон-Фоллз.

Тихая ночь, смертельная ночь

"Тихая ночь, смертельная ночь" - это фильм ужасов, который стал культовым благодаря своей противоречивой тематике и жестоким сценам.

В центре сюжета - молодой человек Билли, который в детстве стал свидетелем жестокого убийства своих родителей преступником, переодетым в Санта Клауса. Эта травма оставила глубокий след в его психике, и впоследствии, когда Билли сам надевает костюм Санты, у него начинаются приступы неконтролируемой агрессии. Он превращается в безжалостного убийцу, который терроризирует свое окружение.

Напомним, названы три самые смешные комедии 2024 года, которые стоит посмотреть.

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