Войтенко поделился, что он очень боится потерять семью.

В 9 эфире шоу "Танцы со звездами" актер Константин Войтенко станцевал со своей партнершей Роксоляной Маланчук пасадобль под песню "Зелені очі" группы "Океан Эльзы".

Читайте такжеВойтенко станцевал без партнерши на "Танцах со звездами" после разрыва с женой (фото, видео)По словам Войтенко, эта песня ассоциируется у него с началом отношений с его женой, с которой они разошлись.

"Мы с женой когда начали встречаться, я пригласил ее на концерт "Океана Эльзы". В этот день у меня была съемка, когда я уже приехал, я звонил Вале, но не было связи. Я понял, что все, на концерте, там где 35-40 тысяч человек... пПчему-то я почувствовал, что нужно идти вот туда. Я увидел ее красивые зеленые глаза. На всю жизнь запомнил это, и, я думаю, Валя тоже", – поделился он.

Напомним, в одном из прямых эфиров шоу "Танцы со звездами" Константин Войтенко рассказывал, что его жена пробовалась на роль танцовщицы на "Танцах со звездами", а он - участника. В результате его взяли, а ее нет. Актер утверждает, что это и стало причиной семейного конфликта. Но девушка уверяет, что причина их сложных отношений пока - вовсе не ее неучастие в шоу.

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Автор: Ольга Робейко