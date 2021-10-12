Супруги называют разные причины их разрыва и семейных ссор.

Жена известного украинского актера и участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Валентина объяснила ситуацию вокруг их расставания.

Девушка уверяет, что причина конфликта - вовсе не ее неучастие в шоу, как заявлял в эфире ее супруг. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"У нас нет конфликта с Костей из-за моего неучастия в шоу "Танцы со звездами". И мне не нравится, что эта история тянется к какому-то воссоединению в прямом эфире. Ощущение, будто я должна подыгрывать в том, что придумали и решили за меня, и в чем я подыгрывать не обещала", - подчеркнула Валентина.

Читайте такжеLida Lee покинула "Танцы со звездами": поклонники требуют вернуть певицуОна отметила, что если бы конкурировала с Костей, то давно настояла бы на няне, бегала бы на кастинги и ставила карьеру на первое место.

"Но! Я выбирала семью. Готова была перекраивать себя под партнера, старалась угодить. Неосознанно. Всеми силами пыталась смастерить семью, которой в моем детстве не было", - рассказала супруга Войтенко.

Также она объяснила, что же происходит в их семейных отношениях сегодня. Валентина поделилась, что она занимается терапией, и смогла посмотреть на все со стороны.

"Я перестала бояться, как смерти, развода или расставания. Ведь у нас давно было сложно в отношениях. Только так я осознала, что наши отношения токсичны. В них плохо всем. Что не я одна виновато во всем. И нужны решения", - уверяет девушка.

Она рассказала, что находилась в открытом конфликте с мужем с апреля 2021 года, с августа они посещали семейного терапевта.

"И в результате семейной терапии мы пришли к промежуточному пункту - жить отдельно и продолжать терапию отдельно. Учиться общаться и реагировать друг на друга иначе. На этом этапе мы сейчас", - отметила жена Константина.

"Мне обидно, больно и грустно. Потому что я испытываю чувства к человеку, который системно причиняет мне боль и плохо осознаёт это", - подытожила она.

Напомним, в одном из прямых эфиров шоу "Танцы со звездами" Константин Войтенко рассказывал, что его жена пробовалась на роль танцовщицы на "Танцах со звездами", а он - участника. В результате его взяли, а ее нет. Актер утверждает, что это и стало причиной семейного конфликта.

Автор: Ольга Робейко