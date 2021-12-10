Рэпер заявил, что пока не планирует возвращаться.

Скандальный российский рэпер Моргенштерн выпустил новый клип на слитый ранее в сеть трек "Домой". В клипе Алишер Валеев (настоящее имя рэпера, — ред.) ответил на обвинения в торговле наркотиками, а также сообщил, что пока не планирует возвращаться в Россию, откуда ранее уехал вместе с супругой. В тексте песни рэпер отмечает, что там стало "холодно".

Читайте такжеВ СБУ объяснили, может ли Моргенштерн приезжать в Украину на гастролиКлип уже успел набрать почти два миллиона просмотров в YouTube.

В начале ролик начинается якобы репортажем о "таинственном побеге Моргенштерна из России". Вместе с женой Диларой он через Беларусь уехал в Дубай, где и был снят новый клип. Рэпер иронизирует, что новость о его побеге стала "громче, чем камбэк Oxxxymiron’а".

Рэпер в треке также высказывается по поводу обвинений главы СК России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками в социальных сетях. Ответом стала нецензурная фраза – "я в соцсетях торгую лишь ********** (лицом)". Также Валеев вспоминает и про свой закрытый ресторан – "вы можете забрать мой business, но не заберёте happiness". В припеве Моргенштерн поет, что пока не хочет возвращаться домой, так там стало "холодно".

Напомним, ранее главное управление Следственного комитета по Москве проводило очередную проверку творчества Моргенштерна на пропаганду наркотиков.

15 сентября рэпера Моргенштерна по представлению СБУ повторно внесли в "черный список" Минкульта Украины. Россиянина признали лицом, угрожающим нацбезопасности.

До этого у звезды российской эстрады были запланированы три концерта в Украине.

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Автор: Екатерина Малюга