Всего во время фестиваля в этом году будет показано более 150 полнометражных и короткометражных фильмов.

52-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который является старейшим из всех действующих украинских кинофестивалей, в этом году состоится с 21 по 29 октября.

Как отметили организаторы мероприятия, главной локацией кинофестиваля станет столичный кинотеатр "Жовтень", тогда как открытие и церемония награждения победителей 52-й "Молодости" пройдут в кинотеатре "Краков".

Традиционно главным событием фестиваля станет международный конкурс, где за награды борются первые полнометражные игровые ленты, дебютные короткометражные и студенческие фильмы. В этом году в полнометражный международный конкурс были отобраны 12 лент со всего мира, среди которых – участники и лауреаты самых известных и престижных кинофестивалей мира (Канны, Берлинале, Локарно, Сан-Себастьян, Международный кинофестиваль в Роттердаме, кинофестиваль в Сараево и т.д.).

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Фильмы, вошедшие в полнометражный международный конкурс (дебютные игровые фильмы):

Paradise / The Lost Boys, режиссер Зено Гратон (Бельгия/Франция, 2023)

20 тысяч видов пчел / 20,000 Species of Bees, режиссер Эстибалис Урресола Солахурен (Испания, 2023)

Далва / Dalva, режиссер Эмануэль Нико (Бельгия/Франция, 2022)

У меня есть электрические мечты / I Have Electric Dreams, режиссер Валентина Маурель (Коста Рика/Бельгия/Франция, 2022)

Диско Бой / Disco Boy, режиссер Джакомо Абруццезе (Франция/Италия/Бельгия/Польша, 2023)

Степне / Stepne, режиссер Марина Врода (Украина/Германия/Польша/Словакия, 2023)

Чувство, когда время что-то делать прошло / The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed, режиссер Джоанна Арноу (США, 2023)

Сокровище / Hoard, режиссер Луна Кармун (Великобритания, 2023)

Оставайся онлайн / Stay online, режиссер Ева Стрельникова (Украина, 2023)

Город ветра / City of Wind, режиссер Лхагвадулам Пурев-Очир (Франция/Монголи/Португалия/Нидерланды/Германия/Катар, 2023)

Одиннадцатый и двенадцатый полнометражные фильмы, а также программы студенческих и дебютных короткометражных фильмов международной конкурсной программы будут объявлены позже.

Отметим, что в этом году после сокращенного из-за полномасштабной войны в Украине 51-го фестиваля, "Молодость" вернется к полному формату программы с другими конкурсными и внеконкурсными программами. В частности, в рамках фестиваля также будут проходить конкурс детского и подросткового кино Teen Screen и конкурс дебютных полнометражных документальных фильмов, а также национальный конкурс украинских коротких метров.

Кроме того, в рамках мероприятия покажут фильмы из программ "Украинские премьеры", "Скандинавская панорама", "Фестиваль фестивалей", FORMA (экспериментальные фильмы), а также секций Midnight Special и Emerging Artists.

Всего будет показано более 150 полнометражных и короткометражных фильмов.

Как сообщал УНИАН, ранее свою международную программу объявил седьмой кинофестиваль Киевская неделя критики, который в этом году пройдет с 12 по 18 октября.

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