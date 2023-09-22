Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов, который одновременно проходит во многих странах, в этом году должен был состояться в Украине в 17-й раз.

26-й Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов, который должен был начаться 28 сентября, в этом году в Украине не состоится.

Как говорится в заявлении кинокомпании "Артхаус Трафик", которая была организатором показов в украинских кинотеатрах, отношения с фестивалем и его основателем Ником Мейсоном были разорваны из-за его решения возобновить показы для россиян.

"В этом году главный организатор Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов принял решение возобновить показы для россиян (в 2022 году сеансы в России были отменены). Так, специально для россиян фестиваль организовал онлайн-просмотр с русскими субтитрами в более чем 50 странах мира. Это фактически делает российских зрителей наиболее привилегированными – ни один зритель из любой другой страны не имеет столь широких возможностей", – говорится в заявлении компании.

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Согласно сообщению, среди перечня стран, в которых доступен онлайн-просмотр фильмов нынешнего фестиваля, теперь указывается Российская Федерация. Между тем, в главной союзнице российского государства-агрессора – Беларуси – вообще будут проходить офлайн-показы.

Более того, на сайте фестиваля существует прямая инструкция для резидентов РФ, объясняющая, как обходить подсанкционные платежные системы при покупке билета, что подтверждает ориентированность именно на россиян, отмечается в заявлении.

В описании проекта фестиваль также проявляет самоцензуру – уклоняется от объяснения причин прошлогодней паузы для "русскоязычных сторонников", ссылаясь на неназванную "сложившуюся ситуацию", подчеркнули в "Артхаус Трафике".

В то же время в компании заявляют, что американский организатор, основатель фестиваля Ник Мейсон проигнорировал аргументы украинского соорганизатора относительно "нецелесообразности и позорности поддержки России, а также предоставления развлекательного контента ее гражданам, которые ответственны за вторжение в Украину. Единственным решением Ника Мейсона стало незначительное изменение на сайте фестиваля – онлайн-показы перестали позиционироваться как "показы для россиян", став "показами для русскоязычных".

Чем известен Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов

Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов – событие, которое ежегодно объединяет более 100 тысяч ценителей короткого метра в более 500 городах на 6 континентах. Фестиваль интерактивный – его победители определяются зрительским голосованием. В этом году событие состоится уже в 26 раз.

В Украине он является одним из самых посещаемых короткометражных фестивалей. Постоянным местным организатором была кинокомпания "Артхаус Трафик", которая в этом году планировала провести событие в 17-й раз.

Иностранное кино в России после начала войны против Украины

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года мировое киносообщество по-разному отреагировало на события. В частности, пять крупнейших голливудских киностудий (Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal) практически сразу полностью ушли из РФ – они закрыли свои российские филиалы и отозвали права на все новые фильмы, большинство из которых составляют именно блокбастеры.

В то же время ряд ведущих международных независимых дистрибьюторов, включая Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 и Pathé, без каких-либо угрызений совести продолжили продавать фильмы в российские кинотеатры, совершенно не беспокоясь, что заработанные от таких показов деньги россияне потом пускают на войну против Украины и убийства мирных граждан. в частности, среди самых громких новинок, оказавшихся официально в российских кинотеатрах после 24 февраля 2022 года, такие фильмы, как боевик Lionsgate "Джон Уик: Глава 4", оскароносный "Все везде и сразу" от A24, сразу два фильма Гая Ричи – "Операция Фортуна" и "Переводчик", а также новый боевик "Неудержимые 4". Также в Россию активно продают свои новинки многие европейские и азиатские кинокомпании.

Одновременно россияне начали крутить в своих кинотеатрах высококачественные пиратские копии фильмов киностудий, которые официально разорвали сотрудничество с РФ. В частности, это стало возможным с помощью третих стран, главным образом через Казахстан. Лишь летом 2023 года голливудские кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий блокбастеров для больших экранов и перекрыть их.

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