Ранее Lionsgate официально выпустила в России фильм "Джон Вик 4", нарвавшись на критику не только в Украине, но и на Западе.

На фоне бойкота российского кинорынка крупными кинокомпаниями мира из-за войны в Украине, канадский киногигант Lionsgate продолжает без зазрения совести официально развлекать россиян.

7 июня 2023 года российская компания Global Film, основанная летом прошлого года уже после ухода из России крупнейших голливудских студий, заявила, что она официально выпустит в прокат в стране-агрессорке боевик "Неудержимые 4" (The Expendables 4) с Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стейтемом и Меган Фокс в главных ролях.

Также был опубликован официльный российский постер к фильму.

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Бойкот российского кинорынка Голливудом

Из-за начала полномасштабной войны России в Украине практически весь мир отказался от сотрудничества с РФ. Покинули российский рынок и крупнейшие кинокомпании: Universal, Warner Bros., Disney, Sony, Paramount, Netflix и многие другие.

Тем не менее, остались и те, кто не испытывает угрызений совести из-за сотрудничество со страной-террористом. В частности, кровавые российские деньги совершенно не пахнут таким компаниям, как Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 и Pathé – они вовсю продолжают развлекать россиян. Кто-то из них пытается аппелировать к контрактам, заключенным еще до февраля 2022 года (хотя другим компаниям это не мешало распрощаться с Россией), а кто-то просто сотрудничает с россиянами через подставные фирмы-прокладки, зарегистрированные в третьих странах.

В частности, в марте 2023 года Lionsgate официально выпустила в России фильм "Джон Вик 4" с Киану Ривзом, нарвавшись на критику не только в Украине, но и на Западе. Ведь если до этого на официальный выход иностранных фильмов в российский прокат глаза закрывали, ведь там были менее громкие релизы, успешная кинофраншиза с огромными кассовыми сборами вызвала настоящий резонанс. Другие оправдываются тем, что, мол, эти фильмы все равно нелегально покажут в России – так зачем терять деньги (так сейчас российские кинотеатры поступают с новыми релизами блокбастеров от ушедших из РФ мейджеров).

Также, если говорить о громких релизах, в России официально показали фильм от студии A24 "Все и везде, все сразу", получивший 11 "Оскаров" в этом году, шпионский комедийный боевик Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать" от STXinternational и французский фильм "Три мушкетера" от Pathé. Совсем недавно в российский прокат вышел еще один фильм Гая Ричи – "Переводчик" с Джейком Джилленхолом от все тех же STX Films. В целом же, согласно с данными Российского кинофонда, за прошлый год в стране было выпущено более 140 американских фильмов. Также там было выпущено немало азиатских и европейских фильмов, особенно французских.

В мае 2023 года Национальный союз кинематографистов Украины обнародовал открытое письмо, в котором призвал участников Каннского кинорынка 2023 года прекратить вести дела с Россией. Авторі обращения настаивали, что продолжение ведения бизнеса в России означает поддержку российского террористического государства налогами, которые затем превращаются в оружие для уничтожения мирных украинских городов.

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