Лента будет соревноваться в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

Украинский Оскаровский комитет назвал ленту, которая представит Украину на одной из самых престижных мировых кинопремий "Оскар-2025". Среди четырех претендентов выбрали фильм режиссера Филиппа Сотниченко.

Сегодня, 9 сентября, прошло заседание Украинского Оскаровского комитета. Путем голосования 14 членов организации была выбрана картина, которая будет соревноваться в номинации "Лучший международный полнометражный фильм", на 97-й премии "Оскар".

Как известно, в национальном отборе участвовали четыре фильма, в частности, "Дом "Слово". Бесконечный роман" Тараса Томенко, "Ля Палисиада" Филиппа Сотниченко, "Мы были рекрутами" Любомира Левицкого и "Мирные люди" Оксаны Карпович. Победителем голосования стала лента "Ля Палисиада".

"Члены Комитета подробно рассмотрели представленные фильмы, дискуссия была жаркой и конструктивной. В результате голосования претендентом выбран фильм "Ля Палисиада". Желаем представителю успеха в оскаровской гонке!" - отметил в Facebook Дмитрий Сухолиткий-Собчук - председатель Украинского Оскаровского комитета.

"Ля Палисиада" - о чем фильм, который представит Украину на "Оскаре"

Это украинский психологический триллер, действие которого разворачивается в 1996 году, накануне отмены смертной казни в Украине. Сюжет сосредотачивается на истории судебно-психиатрической экспертизы, которую проводят в отношении милиционера, обвиняемого в убийстве.

Главные герои - следователь и судебный психиатр. Они оказываются втянутыми в сложный и противоречивый процесс, который должен решить судьбу обвиняемого. Правоохранители пытаются как можно скорее закрыть дело, но врач ставит под сомнение виновность подозреваемого.

К слову, лента получила награду от Международной федерации кинопрессы на 52-м Международном кинофестивале в Роттердаме. А также стала победительницей в номинации "Лучший полнометражный фильм" на 28-м Международном кинофестивале в Вильнюсе Kino Pavasaris.

Напомним, ранее на Международном Венецианском кинофестивале объявили победителей.

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