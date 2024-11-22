Среди претендентов на премию оказались картины "Ля Палисиада" и "Фарфоровая война".

Американская киноакадемия объявила официальные квалификационные списки фильмов, которые будут соревноваться за награды на 97-й кинопремии "Оскар". В них вошли пять украинских лент, а в целом победителей будут выбирать среди 169 картин.

На официальном сайте кинопремии обнародовали списки в номинациях "Международный полнометражный фильм", "Полнометражный анимационный фильм", и "Полнометражный документальный фильм".

Первой картиной, которая вошла в списки, была "Ля Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко. Она будет бороться за звание лучшей в категории "Международный полнометражный фильм". По жанру это постсоветский нуар.

Действие украинского психологического триллера разворачивается в 1996 году, накануне отмены смертной казни в Украине. Сюжет сосредотачивается на истории судебно-психиатрической экспертизы, которую проводят в отношении милиционера, обвиняемого в убийстве. Главные герои - следователь и судебный психиатр - оказываются втянутыми в сложный и противоречивый процесс, который должен решить судьбу обвиняемого.

Следующей лентой, попавшей в номинацию "Международный полнометражный фильм", стала польская картина "Под вулканом". В ней рассказывается об украинской семье в начале полномасштабного вторжения. Кстати, главные роли в картине сыграли украинские актеры, в частности, Роман Луцкий, Анастасия Карпенко, София Березовская и Федор Пугачев. Режиссером фильма выступил Дамиан Коцур.

Копродукционный фильм "Фарфоровая война", созданный Бренданом Белломо и Славой Леонтьевым, рассказывает о трех художниках фарфоровой анималистики из Украины. Главные герои Слава Леонтьев, его жена Аня Стасенко и Андрей Стефанов в начале полномасштабного вторжения находятся в Харькове. Несмотря на постоянные обстрелы города, они продолжают творить. Мастера продолжают создавать фарфоровые изделия и украшают ими разрушенные россиянами дома.

Режиссер Оксана Карпович будет представлять Украину с фильмом "Мирные люди". Документальная картина состоит из перехваченных разговоров россиян с их семьями на фоне разрушенных украинских городов во время войны. Эти звонки предоставляют зрителям возможность заглянуть за завесу пропаганды и увидеть, как война выглядит со стороны тех, кто ее непосредственно ведет.

"После дождя: Украденные Путиным дети возвращаются домой" - документальный фильм канадского режиссера Сары МакКарти, рассказывающий об украинских детях, которых похитили российские захватчики. Их удалось вернуть на родину, и теперь они начинают процесс восстановления после ужасного периода.

К слову, церемония награждения победителей состоится в ночь на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, США. В следующем году ведущим события станет американский комик Конан О'Брайен.

Напомним, ранее фильм "Фарфоровая война" номинировали на премию кинокритиков США. Лента попала сразу в две номинации.

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