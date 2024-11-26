Премьера ленты в украинском прокате состоится уже в январе следующего года.

Команда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" представила официальный трейлер, который открывает первые кадры украинской авантюрно-романтической комедии. Трейлер фильма захватывает интригующими кадрами свадьбы, побегом на вертолете, неожиданно страстными сценами и зрелищными художественными перформансами мирового уровня. С первых секунд фильм демонстрирует зрителям яркие эмоции, любовь и незабываемые приключения.

Сюжет разворачивается вокруг молодой девушки, которая неожиданно оказывается в центре увлекательной авантюры, связанной с искусством. Фильм погружает зрителя в водоворот положительных эмоций, любви и незабываемых художественных приключений.

Главная героиня, которую сыграла актриса Наталья Денисенко, пытаясь разобраться со своими чувствами и сохранить любовь, проходит через ряд веселых и напряженных приключений. Ее путешествие полно неожиданных поворотов, забавных ситуаций и романтических моментов.

"Я очень рада, что мы наконец объявили дату премьеры фильма, ведь я этого долго ждала. Это именно то кино, которое сейчас так необходимо нашим людям в этих непростых реалиях. Я живу в Украине и на собственном опыте знаю, что такое обстрелы, сирены, ожидание мужчины, который возвращается с войны. Я уверена, что этот фильм - романтическая приключенческая комедия - станет тем лучиком радости, который так нужен сегодня. Зрители смогут прийти в кинотеатр, посмотреть красивую и захватывающую историю, получить приятные эмоции, искренние переживания, остаться с хорошим послевкусием и поднятым настроением", - высказалась о новом фильме Наталка.

Этот масштабный фильм поражает звездным составом. Главные роли, кроме Денисенко, также исполняют известные актеры украинского кинематографа: Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк и новое имя украинского кино - Павел Текучев. К ним присоединились звезды из Хорватии: актер Домагой Янкович и певица Лидия Бачич.

"Наша команда хорошо поработала, чтобы украинское зрительское кино расширило как границы жанра и стиля, так и географические границы. Шедевр Поля Гогена, откровенный юмор, криминальные гонки, хиты звезд Монатика, Dorofeeva и Kola, средиземноморское побережье, оперная ария из оперы Джузеппе Верди, эксцентричная измена, картины украинских художников, музыка Вивальди, безумные приключения, эротические сцены - весь этот скитлз эмоций, приключений и эстетики гармонично перемешался в нашем фильме", - описал "Когда ты выйдешь замуж?" режиссер Алексей Комаровский.

Премьера романтической комедии в украинском прокате запланирована на 23 января 2025 года.

Напомним, ранее в сеть "слили" трейлер полнометражного фильма "Белоснежка". Стало известно, кто сыграет главные роли в фэнтези-ленте от Disney.

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