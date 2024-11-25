Стало известно, кто сыграет главные роли в фэнтези-ленте от Disney.

В сеть "слили" первый трейлер долгожданной полнометражной фэнтези-картины от кинокомпании The Walt Disney "Белоснежка". Стало известно, кто в новом фильме перевоплотится в культовых персонажей - Белоснежку и Злую королеву.

В августе этого года кинокомпания представила поклонникам тизер картины, а сейчас в сети появился трейлер к ней. Из него стало известно, что в новом фильме снова появятся гномы, королева, сказочные животные, магическое зеркало из мультфильма "Шрек", а также и сама Белоснежка.

К слову, тизер фильма захейтили в сети. После его выхода пользователи были недовольны выбором актеров и подходом Disney к адаптации сказки. На YouTube ролик собрал более миллиона дизлайков.

Известно, что роли в "Белоснежке" сыграли Рэйчел Зеглер ("Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях"), которая перевоплотилась в главную героиню. А также Галь Гадот ("Чудо-женщина"), сыгравшая Злую королеву. Режиссером ленты стал Марк Уэбб ("500 дней лета"), а сценарий написали Грета Гервиг ("Барби") и Крессида Уилсон.

Новый фильм о Белоснежке является современной адаптацией классического анимационного фильма 1937 года. Сюжет снова будет сосредоточен на главной героине-красавице, которая сбегает из замка после того, как ее завистливая мачеха - Злая королева - пытается ее убить. После побега девушка оказывается в загадочном доме посреди леса, где живут семь гномов. Там она также знакомится с другими жителями леса, однако ее мачеха не оставляет попыток убить падчерицу.

Стало известно, что полнометражный фильм "Белоснежка" выйдет на большие экраны 20 марта 2025 года.

Напомним, ранее мы писали, что Lionsgate снимет сериал-продолжение культовой франшизы "Джон Уик". В новом сериале будет еще больше экшина.

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