Танцовщица четыре года радовала зрителей своими постановками на шоу.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева больше не выйдет на паркет шоу "Танцы со звездами".

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram и объяснила причины такого решения. Девушка принимала участие в проекте на протяжении 4 лет.

Читайте такжеЕще одним участником нового сезона "Танцев со звездами" стал чемпион Украины по стриптизу"Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя… Я чувствую что могу быть больше, чем просто танцовщицей, хочу большего, чем просто танцевать на сцене, пришло время открывать свои новые грани, а не только своих партнеров", — написала Илона.

Она поблагодарила проект "Танцы со звездами" и причастных к нему людей за то, что в нее однажды поверили.

"Спасибо коллегам, которые были рядом и всегда мотивировали быть лучше! Спасибо моей семье за поддержку и терпение. Спасибо мне за меня! Спасибо вам, мои дорогие и любимые зрители за любовь, веру и признание. Я буду скучать…", — отметила Гвоздева.

Илона Гвоздева - участие в "Танцах со звездами"

Впервые Илона Гвоздева вышла на паркет "Танцев со звездами" в 2011 году. Тогда ее партнером был певец Александр Кривошапко.

Далее она танцевала в паре с юмористом Игорем Ласточкиным, пара в 2018-м году победила на шоу.

В 2020 Гвоздева поразила зрителей проекта "Танцев со звездами", она вышла на паркет беременной. Танцевала тогда Илона с ведущим и юмористом Дмитрием Танковичем.

Автор: Ольга Робейко