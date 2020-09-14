Вечером воскресенья на канале "1+1" состоялся второй прямой эфир обновленного четвертого сезона проекта "Танцы со звездами".
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По результатам эфира в зону риска попали три пары: Арам Арзуманян и Тоня Руденко; alyona alyona и Юрий Гурич и Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром.
В этом выпуске танцевальное шоу покинула Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар. Звезды исполняли чувственный контемп под песню Ирины Билык "Нас нет".
В то же время, по оценкам судей, самые сильные выступления были сегодня у пары Юлия Санина и Дмитрий Жук и Санта Димопулос и Макс Леонов.
Напомним, что во втором эфире проект покинули ведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. При этом в сети многие пользователи обвиняют в неудаче именно Илону. По их мнению, Танкович выбыл из шоу исключительно по вине беременной партнерши.
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