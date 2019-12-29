"Х-Фактор": кто победил в юбилейном сезоне (фото)

По результатам голосования победителем «Х-фактор»-10 стала Элина Иващенко.

На гала-концерте «Х-фактор»-10 зрители вновь увидели самых ярких и любимых участников сезона.

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В этот вечер для поклонников шоу спели также приглашенные гости: Тина Кароль, «Антитіла», Alekseev, Pianoboy, Alyona Alyona, Александр Кривошапко, Джамала, MONATIK и Верка Сердючка, сообщает пресс-служба СТБ.

Но главной интригой вечера стало имя победителя. На протяжении недели зрители отдавали свои голоса за суперфиналистов – Элину Иващенко и Георгия Колдуна.

По результатам голосования победителем «Х-фактор»-10 стала Элина Иващенко.

Напомним, победителем шоу "Танцы со звездами 2019" стала пара Ксении Мишиной и Жени Кота.