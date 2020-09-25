Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева дала откровенное интервью на пикантную тему.
В проекте «На крыльях» на Youtube-канале Алины Харченко Гвоздева рассказала о семейной жизни и сексе во время беременности.
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«Во втором моем интересном положении у меня нет такого бурного желания каждый день, но, как говорится, долг никто не отменял, поэтому стараемся находить разные варианты. Я ищу разные пути разрешения всех этих интимных ситуаций. Мужу нравится, что в нашей сексуальной жизни появилось больше разнообразия. Ушла классика, пришли какие-то новые методы», — смеясь и немного смущаясь ответила Илона Гвоздева.
Так же на своей странице в Instagram, Гвоздева поделилась несколькими правилами их семейной жизни.
"Семейная жизнь - это бесконечная работа над отношениями, постоянные компромиссы, чаша весов, которую необходимо всегда уравновешивать обоим, согласны? У нас с супругом за 11 лет совместной жизни появились такие себе семейные ритуалы, которые зачастую делают нашу семейную жизнь прочнее, позитивнее и не дают долго обижаться друг на друга в случае ссоры", - написала звезда и навила несколько примеров:
- утро всегда начинается с поцелуя и объятий, сразу становится теплее и остаётся чувство защищенности и любви на протяжении дня;
- любая прогулка и поездка в машине всегда сопровождается по принципу «рука в руке»;
- завтрак, обед, ужин всегда сопровождается поцелуем, даже если в ссоре.
Семейная жизнь-это бесконечная работа над отношениями, постоянные компромиссы, чаша весов,которую необходимо всегда уравновешивать обоим,согласны?У нас с супругом @khomiachukivan за 11лет совместной жизни появились такие себе семейные ритуалы ☝️, которые зачастую делают нашу семейную жизнь прочнее, позитивнее и не дают долго обижаться друг на друга в случае ссоры👌😍 А именно: - наше утро всегда начинается с поцелуя и объятий 🥰, сразу становится теплее и остаётся чувство защищенности и любви на протяжении дня😍💃🏽 -любая прогулка и поездка в машине всегда сопровождается по принципу «рука в руке»☝️ - завтрак,обед,ужин всегда сопровождается поцелуем, даже если в ссоре🙈👌 Какие у вас семейные ритуалы,которые помогают вам сохранить тепло и гармонию в вашей паре? #илонагвоздева #счастье #семья #любовь #love #lovestory #family #happy #отношения #отношениямеждумужчинойиженщиной
Напомним, как сообщал УНИАН, Гвоздева ждет мальчика. Он должен появиться на свет уже в ближайшее время. Илона с мужем заранее придумали имя для малыша.
На последнем сроке беременности Гвоздева рискнула принять участие в «Танцях з зірками» и откровенно рассказала, как активности отразились на ее самочувствии.
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