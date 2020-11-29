В воскресенье, 29 ноября, проходит финал шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1. За победу борются три пары.
Так, в суперфинале будут танцевать Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дима Жук.
Открытие финала "Танцев со звездами"
Открыли грандиозный суперфинал MONATIK&Lida Lee&Nino с суперфиналистами шоу.
Как проходит финал "Танцев со звездами" 29.11.2020
Каждая пара исполнит по три танца: тот, с которым пришли на проект, самый яркий танец сезона и новый.
В финале Санта Димопулос станцует фокстрот, Надежда Мейхер исполнит фламенко, а Юлия Санина закружит с партнером в страстном танго.
Так, первой на паркет вышла пара Юлия Санина - Дмитрий Жук и станцевала ча-ча-ча. Именно с этого номера начинался их путь в шоу. Они получили 39 баллов за выступление.
Кто сядет в судейское кресло "Танцев со звездами" в финале
В тройку неизменных судей проекта присоединятся по очереди Monatik, Dorofeeva и победитель второго сезона "Танцев со звездами" Игорь Ласточкин.
"Танцы со звездами" финал: музыкальные сюрпризы на шоу
Откроют воскресный эфир Monatik, Lida Lee и NiNO. А еще в финале проекта споют Дан Балан, Тина Кароль, Оля Цибульская и другие.
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