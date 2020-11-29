Грандиозный финал танцевального шоу стартовал 29 ноября в 21:00.

В воскресенье, 29 ноября, проходит финал шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1. За победу борются три пары.

Так, в суперфинале будут танцевать Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дима Жук.

Открытие финала "Танцев со звездами"

Открыли грандиозный суперфинал MONATIK&Lida Lee&Nino с суперфиналистами шоу.

Как проходит финал "Танцев со звездами" 29.11.2020

Каждая пара исполнит по три танца: тот, с которым пришли на проект, самый яркий танец сезона и новый.

В финале Санта Димопулос станцует фокстрот, Надежда Мейхер исполнит фламенко, а Юлия Санина закружит с партнером в страстном танго.

Так, первой на паркет вышла пара Юлия Санина - Дмитрий Жук и станцевала ча-ча-ча. Именно с этого номера начинался их путь в шоу. Они получили 39 баллов за выступление.

Кто сядет в судейское кресло "Танцев со звездами" в финале

В тройку неизменных судей проекта присоединятся по очереди Monatik, Dorofeeva и победитель второго сезона "Танцев со звездами" Игорь Ласточкин.

"Танцы со звездами" финал: музыкальные сюрпризы на шоу

Откроют воскресный эфир Monatik, Lida Lee и NiNO. А еще в финале проекта споют Дан Балан, Тина Кароль, Оля Цибульская и другие.

Вас также могут заинтересовать новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко