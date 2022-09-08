Премьера фильма о серийном убийце в медицинском халате состоится 26 октября 2022 года.

Netflix выпустил трейлер предстоящего триллера "Хороший медбрат" (Good Nurse), главные роли в которомы сыграли оскароносные Эдди Редмэйн и недавно посетившая Украину Джессика Честейн.

Также сообщается, что премьера фильма состоится 26 октября 2022 года.

Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о преследовании и поимке американского серийного убийцы Чарльза Каллена, убившего более 300 пациентов в больницах Пенсильвании и Нью-Джерси за свою 16-летнюю карьеру медбрата. Вплоть до ареста в 2003 году, он был на хорошем счету у начальства и примерным семьянином.

Главные роли в фильме исполнили Эдди Редмэйн ("Девушка из Дании", "Вселенная Стивена Хокинга", трилогия "Фантастические твари") и Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Марсианин", "Сцены из супружеской жизни").

Продюссером фильма выступил режиссер Даррен Аронофски ("Реквием по мечте", "Черный лебедь", "Кит"), а поставил фильм датский режиссер и сценарист Тобиас Линдхольм, на счету которого сценарии к таким кинохитам, как "Охота" и "Еще по одной".

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