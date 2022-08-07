Актриса поддерживает Украину в войне.

Голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Киев, чтобы выразить солидарность украинскому народу и поддержать нашу страну в развязанной РФ войне.

В СМИ появилась информация о том, что звезда "Опасной игры Слоун" и "Марсианина" должна встретиться с детьми в "Охматдете", а позже она планирует поехать в разрушенный российскими оккупантами Ирпень.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал "Суспільні новини", у Честейн запланировала встреча с президентом Владимиром Зеленским и главой ОПУ Андреем Ермаком.

Отметим, Джессика Честейн - не единственная голливудская звезда, посетившая Украину с начала полномасштабного вторжения. Ранее в Украину уже приезжали Анджелина Джоли и Шон Пенн.

"Я своими глазами видела абсолютную стойкость и невообразимую силу этих людей, которые не только выживают в этой ситуации войны, но и защищают окружающих", - сказала Джоли после своего визита в Украину.

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