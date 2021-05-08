На этой неделе "холостяк" раскроет каждую из участниц шоу по-новому.

В пятницу, 7 мая, в 19:00 стартовал 10 выпуск проекта «Холостяк-11». В нем Михаил Заливако познакомился с родителями четырех девушек, оставшихся на шоу, - Ани, Джессики, Даши и Розали.

Как прошёл 10 выпуск шоу «Холостяк-11»

Сначала Михаил Заливако отправился в Днепр, чтобы познакомиться с родителями Даши. Мать девушки предупредила его, что Даша бывает очень вспыльчивой.

Затем у «Холостяка» было знакомство с родителями Джессики в Мукачево. Папе девушки Миша очень понравился, он отметил, что «увидел в нем себя».

Далее было знакомство с родными Ани. Мама девушки рассказала, что у ее дочери непростой характер, но она искренняя.

После Розали познакомила Заливако со своей мамой и друзьями. И маме, и друзьям «холостяк» очень понравился.

Церемония роз в 10 выпуске

В начале церемонии Заливако решил поговорить с Дашей. Затем он первой решил вручить розу Ане. "Мне приятно, что ты хочешь проводить со мной семейные вечера", - сказал он девушке.

Далее свою розу получила Розали. Вслед за ней - Даша, признавшаяся "холостяку" в своих чувствах.

Кого выгнал "холостяк" в 10 выпуске шоу

В 10 выпуске проекта "Холостяк-11" его покинула Джессика. "У нас с тобой особенная история... Но я увидел, что твоё прошлое не дает развиваться твоему настоящему и будущему", - сказал ей Михаил.

"Она все воспринимает с недоверием, пытается держать дистанцию", - прокомментировал "холостяк" вылет девушки с проекта.

«Холостяк-11» анонс 10 выпуска: видео

"Холостяк-11": кто покинул шоу в 9 выпуске

В 9 выпуске Михаил Заливако решил отправить домой Юлю «Зайку», он не поверил в искренность ее чувств. Таким образом, в шоу остались Даша, Розали, Аня и Джессика.

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Автор: Ольга Робейко