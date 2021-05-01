Состоялась 9 церемония роз. Михаил принял неожиданное решение.

30 апреля в 19:00 вышел 9 выпуск 11 сезона проекта "Холостяк-11".

"Холостяк-11" 30.04.2021: как прошёл 9 выпуск

Так, в этом выпуске у Михаила Заливако было свидание с Джессикой. Оно прошло в романтической обстановке. Также он проводил время с Анной Богдан и подарил ей украшения, не обошлось без поцелуев. Было и групповое свидание с Аней и Юлей "Зайкой".

Затем все оставшиеся в проекте пять девушек - Юля, Джессика, Розали, Аня, Даша - отправились на групповое свидание с "холостяком" на яхте. Во время общения Миша узнал много интересного об участницах. Соперницы снова "атаковали" Юлю "Зайку", обвиняя ее в обмане и эскорте.

Кроме того, у одной из девушек - Даши - были ключи от комнаты "холостяка". Она принесла ему завтрак в постель. Заливако и девушка затем отправились на дайвинг.

Церемония роз: 9 выпуск шоу "Холостяк-11"

В начале церемонии роз девушки заметили, что на столе лежало лишь три розы, а их в проекте осталось пять.

Так, первой розу получила спортсменка Даша. Затем цветок Михаил вручил Анне, после нее - Джессике.

Читайте также"Холостяк" в 8 выпуске хотел выгнать сразу двух девушек, но что-то пошло не так (фото)"Здесь и сейчас нет для тебя розы", - сказал Заливако Джессике и вручил ей целый букет цветов.

И последнюю розу получила Розали. "Делить любовь на градации - это для меня странно... Любовь либо есть, либо ее нет. Надеюсь, ты это поймешь", - сказал ей Миша.

9 выпуск шоу "Холостяк-11": кто покинул проект

Так, в 9 выпуске проект "Холостяк-11" покидает Юля "Зайка". Девушку с самого начала называли фавориткой шоу.

"Когда не находишь слов, лучше сказать, что их нет... Я не понимаю, зачем улыбаться, если ты этого не чувствуешь...", - начал "холостяк" своё обращение к Юле.

Также Михаил считает, что у "Зайки" нет никаких чувств к нему.

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Автор: Ольга Робейко