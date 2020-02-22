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HBO подтвердил выход нового эпизода сериала "Друзья"

07:47, 22 февраля 2020
Кино и музыка
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На экраны вернется весь звездный состав / REUTERS

Об этом сообщается на сайте WarnerMedia.

Известно, что на экраны вернется весь звездный состав - Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс). За съемки каждый из них получит по 2,5 миллиона долларов. Возможно, выпуск с воссоединением героев будет иметь формат разговорного шоу.

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О том, что HBO задумал снять продолжение сериала "Друзья", сообщалось в ноябре 2019-го. Однако HBO и Warner Bros. отказались от комментариев. Актеры и режиссеры категорически отвергали любую вероятность возобновления сериала, веселившего зрителей на протяжении 10 сезонов.

"Друзья" - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий "Эмми" и премии "Золотой глобус". Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

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Теги: #сериал Друзья