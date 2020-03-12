HBO снимет документальный сериал об актере Марке Уолберге
11:11, 12 марта 2020Кино и музыка
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Шоу получило название "Уол-стрит" и будет состоять из восьми эпизодов.
Сериал расскажет о том, как Марк ищет баланс между карьерой в кино и построением бизнеса \ instagram.com/markwahlberg
HBO Max и Марк Уолберг снимают документальный сериал о жизни и карьере актера.
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Сериал под названием "Уол-стрит" будет состоять из восьми эпизодов и расскажет о том, как Марк ищет баланс между своей карьерой в кино и построением бизнес-империи, сообщает Variety.
Сериал расскажет об успехе и падениях при создании бизнеса, а также прольет свет на окружение Марка Уолберга в реальной жизни и на тех, кто помогает ему в работе. Также в каждом из эпизодов появятся и другие предприниматели.
О дате выхода сериала, съемки которого начались в декабре 2019 года, пока не сообщается.
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