HBO снимет документальный сериал об актере Марке Уолберге

Шоу получило название "Уол-стрит" и будет состоять из восьми эпизодов.

HBO Max и Марк Уолберг снимают документальный сериал о жизни и карьере актера.

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Сериал под названием "Уол-стрит" будет состоять из восьми эпизодов и расскажет о том, как Марк ищет баланс между своей карьерой в кино и построением бизнес-империи, сообщает Variety.

Сериал расскажет об успехе и падениях при создании бизнеса, а также прольет свет на окружение Марка Уолберга в реальной жизни и на тех, кто помогает ему в работе. Также в каждом из эпизодов появятся и другие предприниматели.

О дате выхода сериала, съемки которого начались в декабре 2019 года, пока не сообщается.