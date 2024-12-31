УНИАН подготовил подборку новинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Главной премьерой первой недели 2025 года в украинских кинотеатрах станет готический хоррор "Носферату" от Роберта Эггерса, главные роли в котором сыграли Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон и Эмма Коррин.

Также на больших экранах можно будет посмотреть боевик "Отряд "Дельта Форс" с Расселлом Кроу и Лиамом Хемсвортом, эротическую драму "Эммануэль" и еще несколько новинок.

Кроме того, киногурманов порадуют ретроспективные показы фэнтези-мелодрамы "Орландо" 1992 года с Тильдой Свинтом в главной роли.

Тем временем, онлайн на Netflix на этой неделе станут доступны украинские фильмы "БожеВільні" и "Буча", которые выходили в широкий прокат осенью 2024 года.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Носферату

Nosferatu (США, 2024, ужасы)

Фильм является вторым ремейком классического немецкого немого фильма ужасов "Носферату. Симфония ужаса" 1922 года режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау, который, в свою очередь, основан на сюжете романа Брэма Стокера "Дракула" (1897), однако имена персонажей и некоторые сюжетные линии изменены из-за авторских прав.

"Носферату" 2024 года описывают как "готическую историю об одержимой молодой женщине Эллен Хаттер и жутком вампире графе Орлоке, который влюбился в нее и теперь наводит на нее неописуемый ужас".

Главные роли исполнили Лили-Роуз Депп ("Король", "Поколение Вояджер", сериал "Идол"), Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Меню", франшиза "Люди Икс"), Билл Скарсгард (франшиза "Оно", "Дьявол всегда здесь", "Джон Уик 4"), Уиллем Дефо ("Маяк", "Антихрист", "Варяг", "Бедные-несчастные"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд", "28 лет спустя"), Эмма Коррин ("Дэдпул и Росомаха", сериал "Корона") и другие.

Снял фильм американский режиссер Роберт Эггерс, на счету которого также такие самобытные хорроры, как "Ведьма", "Маяк" и "Варяг".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 75% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Отряд "Дельта Форс"

Land of Bad (США, 2024, боевик)

По сюжету этого фильма, название которого также переводится как "Территория зла", отряд американского спецназа тайно высаживается на территорию Филиппин для выполнения секретной миссии по спасению важного заложника. С базы поддержку с воздуха осуществляют оператор беспилотника Рипер и его напарница. Вскоре ситуация принимает неожиданный оборот, и бойцы вынуждены вступить в бой с превосходящими силами противника, после чего в живых остается лишь сержант Кинни – молодой морпех, отвечающий за связь с Рипером и координацию его действий. Для Кинни это лишь вторая боевая миссия, и теперь парню придется в одиночку пробираться по вражеской территории к точке эвакуации, а Рипер становится его единственной надеждой на спасение.

Главные роли в фильме исполнили Расселл Кроу ("Гладиатор", "Отверженные", "Экзорцист Ватикана"), Лиам Хемсворт (франшиза "Голодные игры", сериал "Ведьмак"), Майло Вентимилья (сериалы "Девушки Гилмор", "Герои") и другие.

Снял фильм американский режиссер Уильям Юбенк ("Под водой", "Паранормальное явление 6").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 67% одобрения от критиков и 93% от зрителей с отметкой "Проверено горячо". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Орландо

Orlando (Великобритания, Франция, 1992, мелодрама/драма/фэнтези)

В рамках зимней ретроспективы от "Артхаус Трафик" киноманы смогут посмотреть в кинотеатрах экранизацию сатирического модернистского романа Вирджинии Вульф "Орландо", который считается одним из самых известных произведений автора. Сюжет ленты разворачивается в Лондоне 17 века. Орландо – молодой и красивый аристократ, который привлекает внимание королевы Елизаветы I. Когда ее величество приказывает юноше не взрослеть и не стареть, Орландо подчиняется. Удивительным образом ему удается на протяжении веков оставаться румяным красавцем, познавая смысл смерти, любви, поэзии, политики и общества. И вдруг однажды Орландо просыпается женщиной.

Главную роль в фильме исполнила Тильда Суинтон ("Пляж", "Хроники Нарнии", "Доктор Стрэндж", "Отель "Гранд Будапешт", "Соседняя комната").

Сняла фильм британский режиссер Салли Поттер ("Человек, который плакал", "Вечеринка").

В свое время фильм получил три награды Венецианского кинофестиваля, а также был номинирован на два "Оскара" – за костюмы и декорации.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 84% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 82% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Эммануэль

Emmanuelle (Франция, 2024, драма/эротика)

Главная героиня фильма – красивая француженка Эммануэль, которая ищет утраченное удовольствие. Во время рабочей поездки в Гонконг она приумножает свой чувственный опыт и встречает загадочного мужчину, который постоянно ускользает из ее рук.

Главные роли в фильме сыграли Ноэми Мерлан ("Портрет девушки в огне", "Балконетки"), Уилл Шарп (сериал "Белый лотос"), Наоми Уоттс ("Малхолланд Драйв", "Звонок"), Джейми Кэмпбелл Бауэр (франшиза "Сумерки", сериал "Очень странные дела") и другие.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,8 из 10 баллов.

Дочь моего терапевта

Jamais sans mon psy (Франция, 2024, комедия)

В центре сюжета фильма – молодой человек Демьен, у которого столько психологических проблем, тревог и нервных расстройств, что от него устал даже его терапевт. Доктор Беранже решает отпустить своего пациента в самостоятельное плавание с одной задачей – найти достойную девушку и влюбиться. И судьба улыбается Демьену, когда он встречает непревзойденную Алису. Но есть одно но: она – дочь доктора Беранже, а такой союз врач, конечно же, не одобряет.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,7 из 10 баллов.

Каяра

Kayara (Перу, 2025, приключения/анимация/семейный)

Главная героиня этого мультфильма – юная и смелая девушка Каяра из племени Инков. Больше всего она стремится войти в группу императорских посланников – часки, которые несут важные сообщения от самых высоких гор до самых глубоких океанов. Однако среди часки никогда не было женщин. Поэтому Каяре придется доказать, что она – быстрее и сильнее многих мужчин.

БожеВільні

Diagnosis: Dissent (Украина, 2023, триллер/драма/исторический)

В центре сюжета фильма, рассказывающего об ужасах советской "карательной психиатрии" – простой молодой человек Андрей Довженко, которого запроторили в психиатрическую больницу из-за любви к запрещенной в те времена западной рок-музыке. Перед ним встает непростой выбор – сотрудничать с КГБ и вернуться к семье или раскрыть правду о диссидентах, замученных в психбольницах.

Главную роль в фильме исполнил Константин Темляк (фильмы "Киборги. Герои не умирают", "Дом "Слово": Бесконечный роман", сериалы "Крепостная", "И будут люди").

Также в фильме сыграли Ирма Витовская ("Брама", "Мои мысли тихие"), Виктор Жданов ("Киборги. Герои не умирают", "Мирный-21", "Серые пчелы"), Виталий Салий ("Я работаю на кладбище"), Сергей Калантай (сериал "Слуга народа"), Остап Ступка ("Тараз Бульба", "Изи"), Наталья Бабенко ("Пульс"), Андрей Мостренко ("Снайпер. Белый ворон", "Мирный-21"), Анастасия Пустовит ("Между нами", сериал "Первые ласточки. Зависимые") и другие.

Фильм является полнометражным режиссерским дебютом Дениса Тарасова (сериалы "Путь домой", "Я – Надежда").

В широкий украинский прокат фильм выходил в конце октября 2024 года, а с 1 декабря 2025 года он станет доступен онлайн на Netflix.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов.

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Буча

Bucha (Украина, 2023, драма/военный)

Лента основана на реальных событиях, которые происходили в городе Буча и других населенных пунктах Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, и рассказывает историю гражданина Казахстана, который получил убежище в Украине в 2019 году и сумел спасти более 200 украинцев с оккупированных территорий. Фильм имеет реального прототипа – казахского волонтера Константина Гудаускаса.

Главную роль в ленте сыграл известный польский актер Цезарий Лукашевич ("Валенса. Человек из надежды", "С любовью, Винсент", "Крестьяне").

Также в фильме снялись известные украинские актеры Вячеслав Довженко ("Другой Франко", "Дом "Слово": Бесконечный роман"), Артемий Егоров ("Соседка"), Сергей Стрельников ("Бесславные крепостные", "Довбуш"), Екатерина Олос (сериал "Кукушки"), Анастасия Нестеренко (сериал "Новенькая"), Даниэль Салем и многие другие.

Режиссером фильма стал украинский музыкальный продюсер Станислав Тиунов (группы Kazaky, The Hardkiss, певица Alloise), который до этого снял сериал "Молодость" 2020 года, а сценаристом и продюсером выступил Александр Щур, который до этого работал в основном над комедийными проектами ("Я, Ты, Он, Она", "Свидание в Вегасе").

В широкий украинский прокат фильм выходил в начале ноября 2024 года, а с 1 декабря 2025 года он станет доступен онлайн на Netflix.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы января 2025 года – на этой неделе стартуют второй сезон исторической драмы "САС: Неизвестные герои", второй сезон мистической драмы "Мейфейрские ведьмы" и биографическая драма "Локерби: В поисках правды".

Марина Григоренко