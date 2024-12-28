УНИАН подготовил подборку из семи самых интересных сериалов первого месяца 2025 года – как совершенно новых, так и продолжений хитовых шоу предыдущих лет.

Главной сериальной новинкой первого месяца 2025 года станет долгожданный второй сезон психологического триллера "Разделение", наделавшего шума еще три года назад.

Среди самых интересных премьер месяца – суровый вестерн "Первобытная Америка" от Netflix и биографическая драма "Локерби: В поисках правды" с Колином Фертом.

Обо всех семи самых интересных сериалах января 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

САС: Неизвестные герои

SAS: Rogue Heroes (Великобритания, BBC One, история/экшн/драма, 2 сезон, премьера – 1 января)

Сериал рассказывает об основании Особой воздушной службы (SAS) Великобритании во время Второй мировой войны. Молодой и эксцентричный офицер Дэвид Стирлинг, убежденный в неэффективности традиционных отрядов специального назначения, предлагает радикальный план формирования нового подразделения для спецопераций и диверсий в тылу нацистов.

Главные роли в сериале исполнили Коннор Суинделлс ("Барби", сериал "Половое воспитание"), Джек О'Коннелл ("Непокоренный", "Феррари", сериал "Северные воды"), София Бутелла ("Кингсман: Золотое кольцо", "Экстаз", "Мятежная луна") и другие.

Второй сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов.

Локерби: В поисках правды

Lockerbie: A Search for Truth (Великобритания, Peacock, биографическая драма, 1 сезон, премьера – 2 января)

В центре сюжета этого мини-сериала – события вокруг печально известного трансатлантического рейса авиакомпании Pan Am из Лондона в Нью-Йорк в декабре 1988 года, который был взорван через 38 минут после взлета при пролете над шотландским городом Локерби. В результате трагедии погибли все 243 пассажира и 16 членов экипажа, еще 11 человек погибли на земле после падения обломков самолета. Супруги Джим и Джейн Свайр взялись добиться справедливости в отношении жертв катастрофы, среди которых была и их дочь Флора.

Главные роли в фильме исполнили Колин Ферт ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Король говорит!", франшиза "Кингсман") и Кэтрин Маккормак ("Храброе сердце", "Честная куртизанка", "Тень вампира").

Мини-сериал будет насчитывать пять эпизодов.

Мейфейрские ведьмы

Mayfair Witches (США, AMC+, мистика/драма 2 сезон, премьера – 5 января)

Сериал на основе мистических романов американской писательницы Энн Райс, наиболее известной как автор "Интервью с вампиром", повествует о семье ведьм Мейфейр, живущей в Новом Орлеане, чье благосостояние зависит от связи со сверхъестественным существом по имени Лешер. За жизнью Мейфейров следят, практически не вмешиваясь в ситуацию, члены общества "Таламаска". Молодая нейрохирург Роуэн Филдинг внезапно узнает, что она также является потомком семьи Мейфейр, и ее жизнь меняется навсегда.

Главные роли в сериале исполнили Александра Даддарио (сериалы "Белый лотос", "Почему женщины убивают", "Спасатели Малибу"), Гарри Хэмлин (сериал "Закон и порядок"), Тонгаи Чириса ("Зависнуть в Палм-Спрингс", "Антебеллум") и Джек Хьюстон (сериал "Подпольная империя", "Дом Гуччи").

Второй сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов.

Первобытная Америка

American Primeval (США, Netflix, вестерн, 1 сезон, премьера – 9 января)

В центре сюжета сериала, события которого разворачиваются в середине 19 века – мать с сыном, которые убегая от своего прошлого, находят новую семью, пока путешествуют по красивым, но жестким и суровым землям американского Запада.

Главные роли в сериале исполнили Тейлор Китч ("Люди-Х: Росомаха", "Морской бой", сериал "Настоящий детектив"), Бетти Гилпин (сериалы "Медсестра Джеки", "Блеск", "Миссис Дэвис"), Джай Кортни ("Дивергент", "Отряд самоубийц", "Терминатор 5"), Дэйн Де Хаан ("Место под соснами", "Валериан и город тысячи планет", "Оппенгеймер"), Шей Вигем ("Страна тигров", франшизы "Форсаж", "Миссия невыполнима") и другие.

Мини-сериал будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Разделение

Severance (США, Apple TV+, психологический триллер/научная фантастика, 2 сезон, премьера – 17 января)

В центре сюжета этого хитового сериала – бывший историк и сотрудник корпорации Lumon Industries Марк Скаут, который тяжело переживает смерть своей жены Джеммы. Он становится частью программы "разделения" – отделения нерабочих воспоминаний некоторых сотрудников компании от рабочих. Однако постепенно он раскрывает зловещий заговор.

Главную роль в фильме исполнил Адам Скотт (сериалы "Большая маленькая ложь", "Парки и зоны отдыха", "В лучшем мире"). Также в шоу задействованы Джон Туртурро ("Большой Лебовски", "Бэтмен", франшиза "Трансформеры"), Патриция Аркетт ("Шоссе вникуда", "Юность"), Кристофер Уокен ("Криминальное чтиво", "Сонная лощина", "Дюна 2"), Бритт Ловер (сериалы "Мужчина ищет женщину", "Незабываемое") и другие.

Тем временем, во втором сезоне к актерскому составу "Разделения" присоединилась британская актриса Гвендолин Кристи (сериалы "Игра престолов", "Венздей", "Песочный человек").

Второй сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов.

Основная цель

Prime Target (США, Apple TV+, триллер/драма, 1 сезон, премьера – 22 января)

Главный герой сериала – апирант-математик Эдвард Брук, который обнаруживает, что его работу по поиску закономерности в простых числах, которая позволит ему получить доступ к каждому компьютеру в мире, пытаются уничтожить.

Главные роли в сериале исполнили Лео Вудолл ("Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", сериал "Белый лотос"), Квинтесса Суинделл ("Черный Адам", сериал "Эйфория"), Стивен Ри ("Интервью с вампиром", "Завтрак на Плутоне", "V означает Вендетта"), Фра Фи ("Мятежная луна", сериал "Соколиный глаз") и другие

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов.

Ночной агент

The Night Agent (США, Netflix, шпионское/экшн, 2 сезон, премьера – 23 января)

Сериал рассказывает об агенте ФБР нижнего звена, в подвале Белого дома следящим за телефоном, который никогда не звонит, пока не раздается звонок с предупреждением об угрозе государственного переворота.

Главную роль в шоу исполнил Габриэль Бассо ("Деревенская элегия", "Путь возмездия", "Присяжный №2").

Второй сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов. Уже известно, что у шоу будет третий сезон.

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Марина Григоренко