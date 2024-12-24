УНИАН подготовил подборку новинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

В последнюю кинонеделю года главной новинкой в украинских кинотеатрах станет приключенческая комедия "Еж Соник 3", в которой Джим Керри сыграл сразу две роли.

Кроме того, на "больших" экранах можно будет посмотреть украинскую новогоднюю комедию "Поезд в 31 декабря", детективную комедию "Пулмен" от Криса Пайна и романтическую анимацию "Стеклянный мастер".

Тем временем, онлайн на Netflix станет доступна украинская сатирическая комедия "Редакция", а BBC представит традиционный полнометражный рождественский выпуск научно-фантастического сериала "Доктор Кто".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Еж Соник 3

Sonic The Hedgehog 3 (США, Япония, 2024, комедия/приключения/экшн)

После событий прошлой части, антропоморфные пушистые космические пришельцы еж Соник, лисенок Тейлз и ехидна Наклз счастливо живут в семье Тома и Мэдди Ваховски. Но вдруг тройку героев вызывают агенты тайной организации G.U.N., защищающей Землю от пришельцев, чтобы дать бой новой угрозе планетарного масштаба. Оказывается, что в течение последних 50 лет на планете скрывали законсервированного черно-красного Ежа Шедоу, который теперь вырвался на свободу и жаждет мести за то, что у него отобрали единственного близкого человека.

Параллельно в игру вступает профессор Джеральд Роботник – еще более сумасшедший ученый, чем его внук доктор Иво Роботник из предыдущих частей.

Как и в предыдущих двух частях, образ главного антагониста доктора Иво Роботника воплотил Джим Керри ("Маска", "Эйс Вентура", "Шоу Трумэна", "Вечное сияние чистого разума"). В третьем фильме он исполнил роли сразу двух персонажей – Иво Роботника и его деда Джеральда, и именно игру актера особенно хвалили критики.

Также к своим ролям вернулись Джеймс Марсден ("Трасса 60", франшиза "Люди Икс", сериал "Мир Дикого Запада"), Тика Самптер (сериал "Сплетница", франшиза "Безумный патруль") и Ли Мадждуб (сериалы "Холистическое детективное агентство Дирка Джентли", "Сотня").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 98% от зрителей "Проверено горячо". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 59 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 8,2 из 10 баллов ("всеобщее признание").

Фильм имеет одну сцену между титрами, которая прямо намекает на продолжение франшизы.

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Поезд в 31 декабря

Потяг у 31 грудня (Украина, 2025, комедия)

События фильма происходят в канун Нового года. Поезд с 31 декабря на 1 января должен был стать обычным, тихим рейсом, по крайней мере так считал проводник Николай Иванович. Однако у судьбы на это были другие планы, ведь в этот день из Киева во Львов отправились полностью противоположные друг другу пассажиры, которые заняли места в том же вагоне. Поэтому вместо желанного покоя проводник вынужден делать все для того, чтобы разрядить напряжение. Апогея ситуация достигает тогда, когда поезд застревает в безлюдном поле – и в этой экстремальной ситуации пассажиры проявляют свои лучшие качества, начинают слушать и понимать друг друга, ведь свет внутри каждого из них сильнее любой темноты. Сблизившись, они с большим удовольствием начинают воплощать мечты друг друга, ведь новогоднее чудо само собой не случается.

Главные роли в фильме исполнили звезды украинского кино и шоубизнеса Станислав Боклан (сериалы "Слуга народа", "Папик", "Крепостная"), Екатерина Кузнецова ("Сумасшедшая свадьба 2"), Михаил Хома ("DZIDZIO Контрабас", "Звезды по обмену"), Юрий Горбунов (франшиза "Сумасшедшая свадьба", сериалы "Большие Вуйки", "Последний москаль"), Лилия Ребрик (сериалы "Женский врач-2", "Большие Вуйки", "Последний москаль") и другие.

Снял новую новогоднюю комедию режиссер Олег Борщевский, который также снял фильмы "DZIDZIO Контрабас" и сериал "Сумасшедшие соседи", который также получил известность как клипмейкер – он снимал музыкальные видео для таких украинских исполнителей, как Арсен Мирзоян, "Без обмежень", NikitA, "НеАнгелы", Потап и Настя, Тоня Матвиенко, Kishe, "Гайдамаки", ALYOSHA и другие.

Пулмен

Poolman (США, 2024, комедия/детектив)

Фильм, название которого дословно переводится как "Чистильщик бассейнов", рассказывает о Даррене Барренмане – неисправимом оптимисте и коренном жителе Лос-Анджелеса, который проводит свои дни, ухаживая за бассейном в многоквартирном доме Tahitian Tiki и борясь за то, чтобы сделать свой родной город лучшим местом для жизни.

Главную роль в фильме исполнил Крис Пайн (франшизы "Звездный путь", "Чудо-женщина", "Подземелье драконов"), он же выступил его режиссером – для него это был дебют по ту сторону камеры.

Также в фильме сыграли Аннетт Бенинг ("Красота по-американски", "Женщины", "Смерть на Ниле"), Дэнни Дэвито ("Близнецы", "Бэтмен возвращается", "Человек эпохи Возрождения"), Дженнифер Джейсон Ли ("Машинист", "Омерзительная восьмерка", сериал "Фарго") и другие.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 24% одобрения от критиков и 20% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 29 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы"), а широкая аудитория - в 6,5 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Стекольщик

The Glassworker (США, Пакистан, 2024, драма/романтика/анимация)

В центре сюжета фильма – юный Винсент и его отец, которые управляют лучшей стекольной мастерской в стране. Но приближение войны переворачивает их мирную жизнь – в город прибывают военные во главе с известным полковником. Его молодая талантливая дочь Эллиз прекрасно играет на скрипке, и ее больше всего в мире интересуют искусство и музыка. Она искренне увлекается волшебными изделиями стеклодувов, и вскоре между Винсентом и Эллиз вспыхивает любовь вопреки разным взглядам родителей. Эти отношения проходят испытания годами сквозь войну и потрясения.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов.

Доктор Кто: Рождественский выпуск 2024

Doctor Who 2024 Christmas Special (Великобритания, 2024, научная-фантастика/приключения/комедия)

Самый длинный в истории научно-фантастический сериал, выходящий еще с 1963 года, на протяжении последних лет традиционно радует поклонников специальными рождественскими эпизодами. 2024 год не станет исключением – нынешний праздничный выпуск будет называться "Радость мира" (Joy to the World).

Главную роль в рождественском выпуске исполнит Шути Гатва – который в прошлогоднем рождественском выпуске впервые предстал в образе Пятнадцатого Доктора. Полноценный сезон с его участием вышел в середине 2024 года, и уже известно, что он повторит роль культового путешественника во времени и пространстве и в следующем сезоне сериале.

При этом его партнершей на экране в рождественском выпуске станет ирландская актриса Никола Кохлан – звезда сериала "Бриджертоны". Она сыграет женщину по имени Джой, которая случайно откроет дверь в "Отель времени" и окажется в водовороте исторических событий, от динозавров до встречи с Доктором. Это новый персонаж шоу, которая временно заменит предыдущую спутницу Доктора Руби, в финале последнего сезона шоу временно покинувшую его, чтобы воссоединиться с семьей.

Рождественский эпизод "Доктора Кто" покажут 25 декабря на BBC, а со следующего дня он станет доступен на Disney+.

Редакция

The Editorial Office (Украина, Германия, 2024, сатирическая комедия/драма)

В центре сюжета фильма – молодой научный сотрудник музея природы Юра, который приезжает на довоенную Херсонщину, чтобы спасать редких животных диких степей и лесов области от уничтожения. Пока он ищет столь желанного сурка степного, которого якобы видели селяне в этих краях, парень становится свидетелем поджога леса. Идеалист Юра несет фотографии преступников и свою статью об этом инциденте в редакцию местной газеты, но, похоже, ни природа, ни справедливость здесь никого не интересуют. Постепенно его наивное видение мира рушится в водовороте фейковых новостей, коррупционных схем и фальсифицированных выборов.

Главную роль в фильме исполнил журналист, а ныне военный Дмитрий Багненко – для него это была дебютная работа в кино. Также в ленте задействованы актриса Римма Зюбина ("Памфир", "DZIDZIO Контрабас"), кинорежиссер Жанна Озирна ("Медовый месяц"), журналист Сергей Иванов, драматург Максим Курочкин, актер Андрей Кирильчук ("Памфир", "Беренштейн"), режиссер Александр Шмаль и актер Василий Кухарский ("Максим Оса и золото Песиголовца", "Круты 1918", "Толока"), для его это последняя работа в кино – в начале декабря 2023 года он погиб в боях с российскими оккупантами.

Снял фильм украинский режиссер Роман Бондарчук, известный по своим предыдущим картинам "Вулкан" и "Украинские шерифы", которые, как и "Редакция", посвящены исследованию его родного юга Украины.

Мировая премьера ленты "Редакция" состоялась в феврале 2024 года на 74-м Берлинском международном кинофестивале, а в широкий украинский прокат фильм выходил в ноябре 2024 года. Сейчас его оценка на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Широкой аудитория лента станет доступна онлайн на Netflix с 27 декабря 2024 года.

О 10 причинах посмотреть украинскую сатирическую комедия "Редакция" читайте в нашем отдельном материале.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы декабря 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдет долгожданный второй сезон "Игры в кальмара".

Марина Григоренко